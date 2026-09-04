Resultado Betis vs. Real Madrid, fecha 4 de LaLiga

El Real Madrid visitó el estadio La Cartuja de Sevilla para medirse al Betis en el arranque de la cuarta fecha de LaLiga de España, la cual tenía previo a este compromiso al Barcelona como líder con 9 puntos. Al final de la jornada fue derrota para los de José Mourinho 1-0 con gol de Troy Parrott. El cuadro madridista perdió el invicto y la posibilidad de un liderato.
Manuel Pellegrini y José Mourinho realizaron tres variantes en su esquema táctico para este compromiso: Fornals, Llorente y Cucho Hernández suplieron a Riquelme, Bartra y Parrott en el Betis; por su parte, Dumfries, Konaté y Güler suplieron a Alexander-Arnold, Rudiger y Brahim en el Real Madrid.
El primer tiempo terminó 0-0 tras un encuentro competitivo e intenso. El Real Madrid dominó la posesión y generó más ocasiones de gol con 15 remates frente a 5 del Betis.
Destacaron las intervenciones de Álvaro Valles, que salvó un disparo de Dean Huijsen (al 11) y un cabezazo de Jude Bellingham. Vinícius Jr. estrelló el balón en el poste (al 15) tras una jugada de Mbappé y Arda Güler, y Mbappé vio dos remates bloqueados en el tramo final.
El Betis, con Antony como principal amenaza, respondió con acciones peligrosas (disparo de Antony y volea de Cucho Hernández).
El Madrid acabó presionando más, pero el Betis resistió y el marcador se mantuvo intacto.
Una jugada accidental, a menos de 10 minutos de que finalizara la primera parte, obligó al Betis a realizar su primer cambio en el partido. Un choque fortuito que dejó fuera de combate a Diego Llorente, al que tuvo que suplir su compañero Marc Bartra.
Triunfo del Betis
Para el segundo tiempo, el Real Madrid seguía apedreando el arco de Betis, con un Kylian Mbappé que gozaba de buenas oportunidades, pero que por intervenciones de Álvaro Vallés y su mala definición terminaba por desaprovechar.
Al 53, ocurrió una jugada polémica tras una falta de Güler, que para el aficionado del Betis ameritaba la segunda amarilla, pero el árbitro no se la mostró y se salvó de ser expulsado y dejar en inferioridad a su equipo.
Real Madrid insistía en anotar, Betis resistía y poco a poco buscaba el gol, mismo que llegó tras el cobro de un tiro de esquina, el cual fue atajado en primera instancia por Thibaut Courtois, pero en el rebote frontal apareció Troy Parrott para decretar el 1-0 al 81.
Tras el gol, Real Madrid presionó, y Mbappé estrelló en el paral el esférico al 85, y por enésima vez se lamentaba el fallo del delantero francés.
Al 86, Real Madrid empató el partido con un espectacular gol de Carlos Espí, pero en pleno festejo hubo intervención del VAR y la jugada se anuló por una posición ilícita del autor del gol. Duro golpe para el Real Madrid.
En tiempo de reposición las cosas se pusieron al rojo vivo. Falta sobre Vinícius al 90+2 y penal para el Real Madrid. Al 90+3, Kylian Mbappé remató y atajó Álvaro Vallés, pero el VAR revisaba por un posible adelantamiento del meta local, pero al final se convalidó su atajada y Mbappé de nuevo fallaba oportunidad de gol. Así terminó el duelo, con un triunfo del Betis 1-0 sobre Real Madrid.
Real Madrid sufre su primera derrota en la competición y termina su invicto en cuatro fechas. Además, perdió la posibilidad de ser líder de LaLiga.