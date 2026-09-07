 Figueroa califica de amarga su experiencia en Comunicaciones
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'El Fantasma' Figueroa califica de “amarga” su experiencia en Comunicaciones

El técnico chileno habló de su salida de Comunicaciones y expresó su felicidad por comenzar una nueva etapa al frente del Real Estelí.

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El 'Fantasma' Figueroa en su llegada a Nicaragua - Real Estelí
El 'Fantasma' Figueroa en su llegada a Nicaragua / FOTO: Real Estelí
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Tras su salida de Comunicaciones, Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa rompió el silencio y habló sobre sus primeras sensaciones después de asumir el mando del Real Estelí de Nicaragua. El técnico chileno no escondió su satisfacción por regresar a un entorno que conoce y aseguró que el cambio le permitió dejar atrás la experiencia vivida durante su etapa con el conjunto guatemalteco.

"Mi cara lo refleja. Cuando el avión estaba aterrizando, mi señora me decía: volvimos a casa. Y es así, porque tuve una experiencia amarga", expresó Figueroa al referirse a su llegada a Nicaragua. El estratega dejó claro que su paso por Comunicaciones le dejó un sabor agridulce, pese a haber conseguido cumplir con uno de los principales objetivos que encontró al asumir el cargo.

Figueroa contento por su regreso a Nicaragua

En ese sentido, el "Fantasma" recordó que logró evitar el descenso de su anterior equipo, aunque admitió que terminó con una sensación negativa por situaciones que, según sus palabras, le impidieron desarrollar su trabajo de la manera que acostumbra. "Salvé a un equipo del descenso y me vine con una sensación de amargura. Cuando a ti te impiden hacer lo que tú haces, siempre hay una sensación de amargura", afirmó el entrenador, sin profundizar en los motivos de su declaración.

Ahora, Figueroa afronta una nueva etapa al frente del Real Estelí, un club cuyo plantel ya conoce y que, según explicó, representa una diferencia importante respecto a su llegada a Guatemala. "No llego desnudo como llegué a Guatemala", manifestó el chileno, en referencia a que esta vez tiene mayor conocimiento de sus futbolistas y del proyecto. Su debut con el "Tren del Norte" será ante Managua, este jueves, por la quinta jornada de la Primera División de Nicaragua.

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Marco Antonio Figueroa, técnico de Comunicaciones - Alex Meoño

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