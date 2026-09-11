 Club Antigua, víctima de los bloqueos que afectan al país
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El club Antigua, víctima de los bloqueos que afectan al país

Guillermo Carbonell aprovechó el momento para mostrar un poco de la intimidad del cuadro que hoy marcha segundo lugar del campeonato nacional.

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Antigua ganó anoche en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos
Antigua ganó anoche en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos / FOTO: Antigua GFC
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Antigua G. F. C. fue el único club de los 12 de la Liga Nacional que tuvieron problemas en su desplazamiento a Malacatán, San Marcos, donde anoche enfrentó a Deportivo Marquense, y logró un triunfo importante 0-2 gracias a los goles de Agustín Maziero (4) y Kevin López (71).

La serie de bloqueos a nivel nacional por parte de la población y transportistas, quienes exigen reducción de los costos de los combustibles y de la canasta básica, afectaron a la delegación "Panza Verde".

Previo al partido, el cual estaba programado para las 18:00 horas en el estadio Santa Lucía, sufrió una modificación de último momento debido a que los bloqueos habían impedido al equipo técnico de la televisora llegar a tiempo, por lo que el duelo pasó a disputarse a las 19:00 horas para que pudiese existir la transmisión televisiva de dicho enfrentamiento.

Posteriormente se vino el partido donde ganó Antigua, duelo que terminó a eso de las 21:00 horas y posteriormente le correspondió a la delegación antigüeña emprender su viaja de San Marcos a Sacatepéquez, pero no contaban que un bloqueo los iba retener más allá de la medianoche.

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Antigua ganó a Deportivo Malacateco durante la octava fecha del Apertura 2026 - Antigua GFC

Así vivió Antigua el bloqueo nocturno

Mediante sus redes sociales, Guillermo Carbonel, jugador de Antigua G. F. C., subió un video donde contó que ya era medianoche y ellos estaban atrapados en un punto por los bloqueos en la región occidental.

Aprovechando ese momento, en el cual el autobús de los "Panza Verdes" estaba varado, el jugador comenzó a interactuar con sus compañeros de equipo, y mostró un poco de la intimidad del viaje colonial.

Una cama improvisada en el suelo del autobús, algunos jugadores durmiendo, entre ellos, Oscar Castellanos, un cumpleañero (José Espinoza), un fisioterapista observando videos musicales, un Luis Morán relajado, un relajado Kevin López fue lo mostrado por Guillermo Carbonel durante un video muy entretenido, y en donde muestra las buenas vibras del plantel representativo de la Antigua Guatemala. 

Tras la celebración de la octava fecha, de las cuales Antigua solo ha jugado siete duelos, el cuadro de Mauricio Tapia aparece como sublíder del campeonato a un punto de Municipal, por lo que depende de sus resultados para ser el nuevo líder del torneo cuando juegue su partido reprogramado ante Xelajú. 

@guillecarbonell4

No sé si va a durar mucho tiempo este video aquí 😅 #fyp #guate #futbol #bloqueo #viaje

♬ sonido original - Carbonell

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