 Gustavo Alfaro renueva contrato con la Selección de Paraguay
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Gustavo Alfaro renueva contrato con la Selección de Paraguay

Alfaro seguirá al frente de Paraguay hasta 2030, luego de renovar su contrato tras llevar a la Albirroja a los octavos de final del pasado Mundial.

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Gustavo Alfaro hace historia con Paraguay en el Mundial 2026., EFE
Gustavo Alfaro hace historia con Paraguay en el Mundial 2026. / FOTO: EFE
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Gustavo Alfaro continuará como seleccionador de Paraguay hasta 2030. La renovación del técnico argentino fue confirmada este viernes por Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), quien compartió en su cuenta de X una fotografía junto al entrenador de 64 años acompañada del mensaje: "2030, allá vamos". La federación no dio a conocer los detalles económicos ni las condiciones del nuevo vínculo.

Alfaro asumió el mando de la Albirroja a mediados de 2024, en un momento complicado para el combinado sudamericano debido a los resultados obtenidos durante las eliminatorias mundialistas. Sin embargo, el estratega logró cambiar la dinámica del equipo, recuperar la confianza de los jugadores y encaminar a Paraguay hacia la clasificación directa al Mundial, asegurando una de las seis plazas disponibles para las selecciones sudamericanas.

Continúa el proyecto de Gustavo Alfaro

Durante su participación en la Copa del Mundo, Paraguay avanzó hasta los octavos de final. Uno de los momentos más destacados de su campaña llegó con la eliminación de Alemania en una tanda de penaltis, antes de que la selección guaraní quedara fuera del torneo tras perder 0-1 frente a Francia en la ronda de los 16 mejores. Con esa eliminación terminó oficialmente el primer contrato de Alfaro, aunque su continuidad se convirtió rápidamente en una prioridad para la dirigencia paraguaya.

La renovación representa la apuesta de la APF por darle continuidad al proyecto iniciado bajo la conducción del entrenador argentino. Harrison ya había manifestado públicamente su deseo de contar con Alfaro para un "segundo tiempo", mientras que el propio técnico había señalado la importancia de construir un proceso de largo plazo y dejar atrás el cortoplacismo. Ahora, con el vínculo extendido hasta 2030, Alfaro tendrá la oportunidad de consolidar su idea y liderar a Paraguay durante un nuevo ciclo internacional.

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Gustavo Alfaro - EFE.

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