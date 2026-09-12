Rumania introduce la tarjeta negra en el futbol

Rumania ha incorporado una nueva herramienta disciplinaria en sus competiciones de fútbol base: la tarjeta negra. A diferencia de las tradicionales amarilla y roja, esta medida no está dirigida a jugadores, entrenadores ni integrantes de los cuerpos técnicos, sino a señalar los comportamientos inapropiados de los adultos en las gradas. La iniciativa busca frenar los insultos, las amenazas, la violencia y la presión excesiva que pueden convertir los partidos infantiles en escenarios alejados del espíritu formativo del deporte.
La Federación Rumana de Fútbol (FRF) aplicará esta disposición en las categorías comprendidas entre Sub-7 y Sub-16, como parte de la campaña B.R.A.V.O., cuyas siglas representan Alegría, Respeto, Afecto, Voluntad y Optimismo. El protocolo contempla una actuación progresiva del árbitro. Ante una conducta abusiva, primero se detiene el encuentro y se solicita a los entrenadores que intervengan con los padres o aficionados. Si el comportamiento continúa, el partido se suspende durante diez minutos y los equipos se retiran a los vestuarios. Solo si la situación persiste después de la reanudación se muestra la tarjeta negra y el encuentro queda definitivamente terminado.
Nueva disposición de la Federación de Rumania
La medida no supone una modificación de las Reglas de Juego a nivel internacional ni ha sido incorporada por la International Football Association Board (IFAB). Se trata de una disposición propia de la Federación Rumana para sus competiciones juveniles. Su objetivo principal es establecer un límite frente a conductas como insultos, amenazas, agresiones, enfrentamientos entre aficionados o ataques verbales contra futbolistas, entrenadores y árbitros. Las consecuencias deportivas y disciplinarias posteriores serán determinadas por los órganos correspondientes de acuerdo con los reglamentos federativos.
Con esta iniciativa, Rumania pretende reforzar la idea de que el fútbol infantil debe ser un espacio de aprendizaje, convivencia y diversión, no una extensión de las frustraciones de los adultos. La tarjeta negra representa, por tanto, mucho más que una nueva señal arbitral: es un mensaje dirigido a padres y aficionados para recordarles que el protagonismo debe permanecer en los niños. Mientras la amarilla advierte y la roja excluye, la negra marca el momento en que el comportamiento de los adultos ha superado los límites y obliga a detener el juego para proteger a quienes deberían disfrutarlo.