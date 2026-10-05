 Jorge Jesús quiere resolver sus diferencias con Cristiano
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Jorge Jesús quiere resolver sus diferencias con Cristiano Ronaldo

El técnico de Portugal dejó abierta la puerta al regreso de Cristiano Ronaldo y minimizó el conflicto entre ambos: “Ha sido un malentendido y es fácil de resolver”.

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Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo en su etapa con el Al-Nassr - RR.SS.
Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo en su etapa con el Al-Nassr / FOTO: RR.SS.
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El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, dejó abierta la puerta para el regreso de Cristiano Ronaldo a la selección y mostró su disposición a poner fin a las diferencias que provocaron la salida abrupta del capitán portugués. Después de la victoria por 2-1 sobre Noruega, el técnico aseguró que el delantero podrá regresar cuando lo considere oportuno, siempre que mantenga su deseo de continuar defendiendo los colores de su país.

"No sé qué va a pasar, para mí todo está en abierto. Tiene que decidir sobre su vida antes de la convocatoria; si está jugando y quiere estar en la selección, volverá cuando quiera, ¿por qué no?", declaró Jesus al canal portugués RTP. El entrenador también restó importancia al conflicto y consideró que las diferencias entre ambos pueden solucionarse con facilidad. "Ha sido un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mi parte, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? Eso no lo sé, ya veremos", añadió.

¿Volverá Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración portuguesa el pasado miércoles después de las diferencias surgidas con Jesus, luego de no ser incluido en el once titular para el encuentro frente a Noruega del 27 de septiembre, que terminó con triunfo portugués por 2-1. Sin embargo, dentro del vestuario existe confianza en que el episodio pueda quedar atrás. João Cancelo, autor del primer gol ante Noruega, reveló que conversó con Cristiano y se mostró convencido de que la situación tendrá un desenlace positivo.

"Cristiano es nuestro capitán, es el símbolo de nuestra selección, es el mejor jugador que ha tenido Portugal y seguro que las cosas acabarán de la mejor manera posible", afirmó Cancelo. El lateral del Barcelona también destacó el rendimiento colectivo durante esta etapa: "Lo importante aquí son estas cuatro victorias. Creo que todos hemos hecho un gran trabajo, él incluido".

En la misma línea, Nuno Mendes aseguró que el grupo mantiene las puertas abiertas para el histórico delantero. "Somos un grupo unido, tanto Cristiano como cualquier otro que no esté aquí siempre será bien recibido con los brazos abiertos", declaró el jugador del París Saint-Germain.

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Jorge Jesus, técnico de la Selección de Portugal - EFE

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