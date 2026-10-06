 Cristiano Ronaldo da un ultimátum para volver a Portugal
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Cristiano Ronaldo da un ultimátum para volver a Portugal

Cristiano Ronaldo pone condiciones para volver a la Selección de Portugal y su futuro con el combinado luso queda en el aire.

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Celebración de Cristiano Ronaldo y Portugal ante Uzbekistán - EFE
Celebración de Cristiano Ronaldo y Portugal ante Uzbekistán / FOTO: Agencia EFE
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Cristiano Ronaldo habría abierto un nuevo capítulo de tensión en la selección de Portugal al condicionar su eventual regreso al combinado nacional a la continuidad de Jorge Jesus como seleccionador. Según la información atribuida a CNN Portugal, el delantero del Al-Nassr habría abandonado la concentración y dejado claro que no estaría dispuesto a regresar mientras el técnico permanezca al frente del equipo. De confirmarse, la postura del histórico capitán colocaría a la Federación Portuguesa de Fútbol ante una compleja decisión entre respaldar su proyecto deportivo o buscar una solución que permita recuperar a una de las máximas figuras de su historia.

El desencuentro está relacionado con el papel que Ronaldo ha tenido bajo las órdenes de Jesus y, especialmente, con la decisión de relegarlo al banquillo en algunos compromisos recientes. La situación habría generado malestar en el atacante, quien no estaría de acuerdo con el trato recibido ni con la manera en que el entrenador ha gestionado su protagonismo dentro del equipo. El conflicto adquiere una dimensión particular debido a la relación previa entre ambos: Jesus dirigió a Ronaldo en el Al-Nassr y, al asumir el cargo en Portugal, aseguró que el delantero nunca sería un problema para la selección.

¿Cristiano Ronaldo volverá a jugar con Portugal?

La posible ruptura también contrasta con las palabras que Ronaldo había dedicado al nuevo seleccionador. Tras la llegada de Jesus al banquillo portugués, el atacante había respaldado su nombramiento y llegó a considerar que había sido una elección acertada. Además, después de la eliminación de Portugal en el Mundial de 2026, Ronaldo dejó abierta la posibilidad de continuar representando a su país, por lo que su futuro internacional todavía parecía depender de sus propias sensaciones y de las decisiones que tomara en los meses siguientes.

Ahora, la Federación Portuguesa de Fútbol tendría que encontrar una salida a un conflicto que amenaza con afectar el futuro inmediato de su máxima estrella. La situación cobra mayor relevancia ante los próximos compromisos de Portugal, mientras Ronaldo mantiene también el objetivo personal de alcanzar los 1,000 goles oficiales.

De hecho, Jesus ya había señalado que consideraba más probable que el delantero consiguiera esa cifra con el Al-Nassr que con la selección. Así, el regreso de Ronaldo quedaría condicionado por una eventual reconciliación o por un cambio en el banquillo, en un episodio que podría marcar los últimos capítulos de su extraordinaria trayectoria internacional.

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Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo en su etapa con el Al-Nassr - RR.SS.

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