Cristiano reaparece tras su polémica salida de Portugal

Cristiano Ronaldo volvió a aparecer públicamente después de varios días de ausencia en redes sociales, tras abandonar la concentración de la Selección de Portugal el pasado 30 de septiembre por sus diferencias con el técnico Jorge Jesús. El delantero portugués retomó los entrenamientos con el Al Nassr, poniendo nuevamente el foco sobre una situación que todavía genera interrogantes alrededor del combinado luso.
Fue el propio Al Nassr el encargado de mostrar el regreso de su máxima figura al publicar una fotografía de Ronaldo a su llegada al centro de entrenamiento. "El más grande de los deportistas... en el corazón de Náyid", escribió el club saudí en sus redes sociales, un mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia Jorge Jesús, con quien el astro portugués habría tenido desacuerdos durante la concentración de Portugal.
Lo que viene para Cristiano Ronaldo y Al Nassr
Mientras tanto, el Al Nassr ya se prepara para su próximo compromiso en el campeonato saudí. El equipo dirigido por Ange Postecoglou recibirá al Al Draih este viernes 9 de octubre, en la octava jornada de la competición, en la que lucha por mantenerse en la parte alta de la clasificación junto al Al Ittihad y Al Hilal. La presencia de Ronaldo en los entrenamientos supone una buena noticia para el conjunto saudí de cara a sus próximos desafíos.
El futuro de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa, sin embargo, continúa en el aire. El propio delantero aseguró que, cuando llegue el momento, "contará toda la verdad" sobre lo ocurrido durante la concentración y las razones que lo llevaron a marcharse. Por su parte, Jorge Jesús intentó restar dramatismo a la situación después de la victoria de Portugal sobre Noruega por 2-1 y afirmó que todo "ha sido un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver". Sobre cuándo podría solucionarse y producirse el regreso de Ronaldo, el técnico añadió: "Eso no lo sé, ya veremos".