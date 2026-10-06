De Jong se reincorpora al trabajo grupal del Barcelona

Frenkie de Jong dio este martes un nuevo paso en su proceso de recuperación al participar por primera vez en un entrenamiento grupal del Barcelona desde que sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El centrocampista neerlandés ha seguido durante los últimos dos meses un tratamiento conservador para recuperarse de una lesión en el ligamento lateral interno, descartando por ahora la opción de pasar por el quirófano.
Aunque su regreso a los entrenamientos representa una evolución positiva, De Jong todavía deberá completar varias etapas antes de volver a disputar un partido oficial. El futbolista trabajó únicamente durante una parte de la sesión junto al resto de sus compañeros, después de haber realizado durante las últimas semanas ejercicios específicos destinados a recuperar la zona afectada. En el Barcelona mantienen cautela y prefieren respetar los plazos establecidos para evitar una recaída.
El Barcelona recupera efectivos para LaLiga
La sesión también contó con la presencia del alemán Karim Adeyemi, quien se reincorporó al equipo azulgrana tras disputar los compromisos internacionales de su selección frente a Serbia y Grecia. El delantero fue liberado posteriormente por el seleccionador Jürgen Klopp y ya pudo retomar la actividad con sus compañeros. De esta manera, el Barcelona continúa recuperando efectivos después del reciente parón internacional.
Por otra parte, Raphinha y el guardameta Joan Garcia realizaron trabajo individualizado. El brasileño regresó antes de la concentración con su selección debido a unas molestias en el muslo derecho, aunque los exámenes médicos descartaron una lesión de consideración. Joan Garcia, en tanto, arrastra un edema en la rodilla derecha que le impidió jugar ante el Sevilla y también provocó su ausencia de la convocatoria de España. El club confía en que ambos puedan estar disponibles para el compromiso de este sábado frente al Getafe, correspondiente a LaLiga EA Sports.