El Arsenal extiende el contrato de Mikel Arteta

Mikel Arteta continuará al frente del Arsenal después de que el club inglés confirmara este miércoles la renovación de su contrato hasta el verano de 2030. El técnico español ha consolidado su proyecto en el conjunto londinense y seguirá siendo el encargado de dirigir al equipo durante las próximas temporadas, en una apuesta que refleja la confianza de la institución en su trabajo.
La continuidad de Arteta era prácticamente un hecho, por lo que la firma del nuevo acuerdo se consideraba un mero trámite. El entrenador viene de conquistar la Premier League en la temporada pasada, un logro que reforzó su posición como una de las figuras principales del proyecto deportivo del Arsenal y permitió al club dar estabilidad a un proceso que ha mostrado resultados importantes.
Sigue el proyecto de Arteta con el Arsenal
Con esta renovación, Arteta se encamina a convertirse en el tercer entrenador con más tiempo al frente del Arsenal en toda su historia. El español únicamente tendrá por delante a dos figuras históricas de la institución: Arsène Wenger y George Allison. De esta manera, su etapa en el banquillo londinense adquiere una dimensión histórica, al quedar vinculado durante varios años más con uno de los clubes más reconocidos del fútbol inglés.
Tras conocerse el acuerdo, Arteta expresó su satisfacción por continuar ligado al Arsenal y destacó el vínculo que mantiene con la institución:
"Es un privilegio vincular mi futuro al club y seguir trabajando con personas excepcionales que desean lo mejor para el Arsenal. Este club es único, tanto por su carácter como por las emociones que transmite; me siento profundamente privilegiado de que nuestro camino juntos continúe".
Mikel Arteta, técnico del Arsenal