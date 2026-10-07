 Jorge Jesus no responde al comunicado de Cristiano Ronaldo
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Jorge Jesus no deja espacio para más polémica tras el comunicado de CR7

“Leí el comunicado [...] No tengo nada más que decir”, aseguró el técnico de la Selección de Portugal al ser consultado por el comunicado que publicó Cristiano Ronaldo el martes.

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Jorge Jesus, técnico de Portugal
Jorge Jesus, técnico de Portugal / FOTO: EFE
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Jorge Jesus ha optado por rebajar la tensión después del comunicado publicado por Cristiano Ronaldo, en el que el delantero portugués explicó su versión sobre los motivos que lo llevaron a abandonar la concentración de la selección. Cuestionado nuevamente por las palabras de CR7, el seleccionador de Portugal evitó entrar en polémicas y aseguró que su atención está puesta en el trabajo con el equipo nacional.

"Leí el comunicado. Y ahora, como hago todos los días, voy a la Federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la Selección portuguesa. No tengo nada más que decir", declaró Jorge Jesus este miércoles, dejando claro que no pretende profundizar públicamente en el contenido del mensaje de Ronaldo.

La tensión entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo sigue

La postura del técnico contrasta con la respuesta que ofreció el martes, cuando todavía no había leído el comunicado del capitán portugués. En aquella ocasión, ante los reporteros de CMTV, Jesus explicó: "No, todavía no he leído el comunicado de Cristiano Ronaldo, estaba viendo el partido de la Sub 21 de Portugal. Ahora, tendré tiempo para leerlo". Un día después, ya con el texto en sus manos, mantuvo su decisión de no hacer mayores comentarios sobre el episodio.

En su comunicado, Ronaldo cuestionó directamente la actuación del seleccionador y aseguró que Jorge Jesus "no había cumplido con su palabra" al no darle entrada ante Noruega, pese a que había calentado durante aproximadamente media hora. "El resto ya lo saben todos. Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido con su palabra", escribió el delantero, quien también acusó al técnico de mostrar una "agresividad" que, según afirmó, no merece. Pese a sus críticas, Cristiano Ronaldo dejó abierta la puerta a continuar defendiendo a Portugal y se declaró "disponible" para volver a jugar con la selección.

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Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo en su etapa con el Al-Nassr - RR.SS.

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