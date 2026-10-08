Equipo de Etienne Vaessen da respaldo a su portero

El Football Club Groningen neerlandés, equipo del portero surinamés Etienne Vaessen, quien hiciera un gesto obsceno a la afición de Guatemala en el último partido que ambos seleccionados disputaron en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, publicó un comunicado en sus redes sociales para dar a conocer más sobre su jugador.
"El F. C. Groningen se alegra de que Etienne Vaessen haya regresado sano y salvo a los Países Bajos y esté de vuelta en los entrenamientos en Groningen. A principios de esta semana, el portero disputó un partido internacional con Surinam contra Guatemala, en territorio guatemalteco. Durante el encuentro en Centroamérica, los jugadores de Surinam fueron objeto de constantes insultos racistas, lo que provocó una gran tensión emocional tras el partido", dice el comunicado del Groningen.
La comunicación oficial también recoge algunas declaraciones del portero surinamés Etienne Vaessen, quien aseguró: "Nos provocaron desde el primer minuto y nos gritaron cosas racistas espantosas. Era como jugar al futbol dentro de una jaula de la que no podíamos escapar".
Etienne Vaessen continuó: "A nuestro compañero Richonell Margaret le mostraron la tarjeta roja por reaccionar a los comentarios del público. Pensamos en abandonar el campo y dirigirnos a los vestuarios. Los jugadores de Guatemala nos pidieron disculpas y acordamos que, independientemente del resultado, ambos equipos se retirarían directamente al interior tras el partido sin saludar al público".
Fallaron al pacto
De acuerdo a las declaraciones dadas por Etienne Vaessen al Groningen, lo que se había hablado no ocurrió. "Marcaron el gol de la victoria justo antes del final y, tras el pitido definitivo, procedieron a agradecer efusivamente al público de todos modos. Cuando fuimos a pedirles explicaciones, nos llamaron "país de mierd@" y se produjo un altercado. Deberíamos haber mantenido la calma y habernos alejado de esa situación, pero lamentablemente no lo logramos", reconoce el portero que ensució gran parte del partido ante Guatemala.
"Sí, yo también debería haber actuado con sensatez y haberme marchado. Pero defendí a mis compañeros, y creo que es una reacción muy humana. Como ser humano, te sientes vulnerable cuando se comete una injusticia y no se toman medidas al respecto", aseguró el portero Vaessen.
Por último, el equipo de Etienne Vaessen respalda sus palabras.
Ahora, Vaessen se centrará con el F. C. Groningen en la reanudación de la temporada liguera, con un partido contra el Excelsior en Róterdam este domingo.