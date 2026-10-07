 Ofensa de jugador surinamés contra Guatemala en fotografía
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FOTO: La fuerte ofensa de un jugador de Surinam contra Guatemala

Antes de irse del país, jugador de Surinam deja polémico insulto para los guatemaltecos.

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Selección de Surinam, Redes sociales.
Selección de Surinam / FOTO: Redes sociales.
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La histórica clasificación de Guatemala a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf quedó marcada también por la polémica generada tras el partido contra Surinam, luego de que uno de los futbolistas visitantes publicara un mensaje ofensivo contra el país.

El defensor surinamés Shaquille Pinas compartió en sus historias de Instagram una fotografía desde el aeropuerto, aparentemente mientras abandonaba Guatemala, acompañada del mensaje: "NEVER AGAIN - Shittt country" ("Nunca más. País de mier**"), en referencia a su experiencia durante su estadía en territorio guatemalteco.

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Futbolista de Surinam abandona Guatemala con insulto. - Captura de pantalla de Instagram.

Denuncian supuestos actos de racismo 

La publicación ocurrió después del encuentro en el que Guatemala derrotó 1-0 a Surinam con un agónico gol de Matthew Evans en el minuto 90+5, resultado que permitió a la selección dirigida por Luis Fernando Tena conseguir, por primera vez en su historia, el boleto a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Durante el partido también se produjeron varios momentos de tensión entre jugadores de ambos equipos, con discusiones y fuertes intercambios de palabras que elevaron la intensidad del compromiso. Sin embargo, la polémica trascendió el terreno de juego después del pitazo final.

Pinas, además, compartió un comunicado relacionado con el partido en el que se hace referencia a supuestos actos de racismo registrados durante el encuentro. Estos señalamientos corresponden a un asunto distinto al mensaje publicado por el futbolista contra Guatemala y deberán ser establecidos por las instancias correspondientes.

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La inesperada despedida de un jugador de Surinam que encendió la polémica en Guatemala. - Captura de pantalla de Instagram.

¿Quién es Shaquille Pinas?

Shaquille Pinas es un futbolista profesional nacido en Países Bajos y nacionalizado surinamés. Se desempeña principalmente como defensa central o lateral izquierdo y actualmente milita en el Al-Kholood Club de la Liga Profesional Saudí.

El jugador también es internacional absoluto con Surinam y ha sido parte de la generación que busca llevar al combinado caribeño a una histórica clasificación a la Copa del Mundo.

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