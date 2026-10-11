 ¿Quién es Giovanna Waksman? La joven “bendecida” por Messi
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¿Quién es Giovanna Waksman? La joven “bendecida” por Messi

Giovanna Waksman, quien creció en Río de Janeiro, es hija de Renato Costa, exfutbolista profesional que estuvo en Botafogo, y de Jackeline Waksman.

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Giovanna Waksman fue elegida por Messi como una futura estrella del futbol
Giovanna Waksman fue elegida por Messi como una futura estrella del futbol / FOTO: IG de Giovanna Waksman
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Giovanna Waksman Costa, nacida en Río de Janeiro, Brasil, un 21 de marzo de 2009, es una futbolista profesional que juega como centrocampista en el OL Lyonnes de la Première Ligue de Francia. Es internacional juvenil con la selección Sub-17 de Brasil. Y este domingo fue bendecida por Lionel Messi al colocarla en un top 10, que fue acaparado por hombres, como una de las futuras estrellas del futbol mundial. 

Giovanna Waksman creció en Río de Janeiro. Es hija de Renato Costa, exfutbolista profesional que jugó en Botafogo, y de Jackeline Waksman.

Empezó a jugar al futbol en la escuela a los 6 años y luego se unió al club local Sogima F. C., en el barrio de Jacarepaguá.

Tuvo un breve paso por Fluminense antes de llegar a Botafogo en diciembre de 2020, con 11 años. Allí entrenaba con el equipo profesional femenino y competía en categorías de base masculinas, ya que el club no contaba entonces con un programa femenino adecuado para su edad.

En junio de 2022 fue la máxima goleadora de Botafogo en el Campeonato Metropolitano Sub-13 (único título de base del club en la era SAF) y la única chica de la competición, enfrentándose a comentarios sexistas de padres de equipos rivales.

Su gran ascenso

A finales de 2022, John Textor, propietario de Botafogo, facilitó el traslado de Giovanna y su familia a Jupiter, Florida (Estados Unidos), para que se incorporara a la Florida Prep Academy y estudiara en The Pine School. Allí jugó futbol escolar desde octavo hasta décimo grado, rompiendo el récord de goles del colegio con 166 tantos en 41 partidos.

En marzo de 2026, con 16 años, firmó su primer contrato profesional con el OL Lyonnes, el equipo femenino del Olympique de Lyon, octacampeón de la Champions League femenina, hasta el verano de 2028. Llegó recuperándose de una lesión y se incorporó progresivamente al grupo.

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Giovanna Waksman, jugador juvenil de la Selección de Brasil - IG de Giovanna Waksman

Su paso en Selección Sub-17 de Brasil

Debutó con la Sub-17 de Brasil en el Torneo Algarve Sub-17 (febrero de 2024), marcando dos goles ante Portugal. En el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2024 (Paraguay) fue máxima goleadora y elegida mejor jugadora del torneo, con el que Brasil se proclamó campeón.

Disputó el Mundial Sub-17 de 2024 (República Dominicana) y el de 2025 (Marruecos), donde marcó 3 goles (incluido el debut ante Marruecos y dos ante Italia); una lesión de rodilla en octavos le impidió continuar y Brasil terminó cuarta (mejor posición histórica del país en la competición).

En julio de 2025 entrenó por primera vez con la selección absoluta de Brasil.

Es considerada una de las principales promesas del futbol femenino brasileño y mundial de su generación, y hoy, Messi también la eligió como una de las futuras estrellas.   

Messi elige a las 10 futuras estrellas del futbol mundial

En la predicción de Lionel Messi aparece el mexicano Gilberto Mora y la brasileña Giovanna Waskman, la única mujer en el top 10.

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