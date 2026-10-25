El Rally Dakar 2027 no se disputará en Arabia Saudita

El Rally Dakar 2027 cambiará de escenario y no se disputará en Arabia Saudita, país que había albergado la competición de manera consecutiva desde 2020. Los organizadores anunciaron este domingo que la decisión responde a los recientes acontecimientos en la región, en un contexto marcado por los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el reino saudí. La prueba, prevista inicialmente del 1 al 15 de enero de 2027, se celebrará en un territorio diferente, cuya ubicación será anunciada próximamente.
La decisión fue adoptada de manera conjunta por Amaury Sport Organisation (A.S.O.), responsable de la organización del Dakar, y Saudi Motorsport Company (SMC), en coordinación con la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo (SAMF) y con el respaldo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Ambas entidades subrayaron que se trata de una medida excepcional y puntual, por lo que la edición de 2027 seguirá adelante, aunque fuera del territorio saudí.
El Rally Dakar volverá a Arabia en 2028
A.S.O. también confirmó que trabaja directamente con los competidores, equipos y socios para facilitar la transición hacia la nueva sede. Aunque todavía no se conocen los detalles del recorrido ni el país que recibirá la competición, la organización deberá definir una alternativa que permita mantener la exigencia deportiva y las características que han convertido al Dakar en una de las pruebas de resistencia más reconocidas del automovilismo mundial.
Arabia Saudita, por su parte, volverá a recibir el rally en 2028, cuando la competición celebrará su 50.ª edición. Desde 2020, el país ha acogido siete ediciones consecutivas, consolidándose como una sede clave gracias a la diversidad de sus paisajes y a su alianza estratégica con los organizadores. Ambas partes reafirmaron su intención de mantener la cooperación y preparar una edición histórica en 2028, mientras el Dakar afronta un cambio de destino para su próxima cita.