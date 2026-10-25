 Hansi Flick: “No estoy satisfecho, nos faltó frescura”
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Flick: “No estoy satisfecho con el partido, nos faltó frescura”

El preparador germano ha lamentado que les faltó “un poco de suerte” en una segunda mitad en la que tuvieron “el control del partido”.

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona
Hansi Flick, entrenador del Barcelona / FOTO: EFE
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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que no está "satisfecho" con la actuación de su equipo, que este domingo perdió en el Spotify Camp Nou frente al Real Madrid (1-2) en LaLiga EA Sports, y destacó la falta de "frescura" de sus jugadores como una de las claves del encuentro.

"No estos satisfecho. Hoy hemos visto que nos estamos frescos al cien por cien. La primera parte no fue buena, pero reaccionamos y volvimos al partido. Logramos empatar y teníamos el partido en nuestras manos, pero al final cometimos el mismo error en una presión alta, encontraron la transición y nos marcaron", ha resumido el preparador alemán.

Flick ha señalado que "las derrotas forman parte del juego" y que deben "aceptarlo", aunque ha resaltado que este es el primer tropiezo del conjunto azulgrana en diez jornadas de Liga.

"No hemos jugado a nuestro máximo nivel, puede que por falta de frescura. Ahora tenemos una semana entera para desconectar un poco y prepararnos para el siguiente partido, para tener más frescura y de energía. Los jugadores necesitan desconectar un poco", ha opinado Flick.

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“Ha sido un gran partido, un partido de alto nivel, con dos equipos que jugaron para ganar”, dijo en la rueda de prensa después de ganar 1-2 en el Camp Nou.

Flick dice que les faltó suerte

El preparador germano ha lamentado que les faltó "un poco de suerte" en una segunda mitad en la que tuvieron "el control del partido", y ha comentado que "a veces los grandes partidos se deciden por pequeños detalles", que en esta ocasión no estuvieron de su lado.

Flick también ha destacado que el Real Madrid "ha presionado mejor que en los años anteriores", cuenta con "una gran calidad" y "no dieron espacios" al Barcelona.

El preparador de Heidelberg ha asegurado que no está "preocupado" por cómo reaccionará el equipo, si bien ha reconocido que haber encadenado dos derrotas consecutivas, ante el PSG y el Real Madrid, en una semana es "demasiado".

Flick ha achacado la falta de frescura al cansancio por la acumulación de viajes y partidos, y ha adelantado que mañana habrá un entrenamiento de recuperación para los jugadores que no acudan a la gala del Balón de Oro y el martes dará el día libre a la plantilla.

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Hansi Flock, entrenador del Barcelona - EFE

*Información EFE.

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