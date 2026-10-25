 Mourinho: “Ganamos con tranquilidad, con todos los méritos”
Deportes

Mourinho: “Ganamos con tranquilidad, con todos los méritos”

“Ha sido un gran partido, un partido de alto nivel, con dos equipos que jugaron para ganar”, dijo en la rueda de prensa después de ganar 1-2 en el Camp Nou.

Compartir:
José Mourinho, entrenador del Real Madrid
José Mourinho, entrenador del Real Madrid / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, alabó "el gran partido" de su equipo ante un rival de gran nivel, el Barcelona (1-2), y dijo que fue una victoria conseguida con "tranquilidad y con todos los méritos".

"Ha sido un gran partido, un partido de alto nivel, con dos equipos que jugaron para ganar y que en nuestro caso hicimos un partido extraordinario", dijo en la rueda de prensa después de ganar 1-2 en el Camp Nou.

El portugués destacó la organización y la concentración de los suyos. "Jugamos con mucho coraje, ante un adversario que presiona mucho. Hemos tenido buenas opciones para el 0-2 en el inicio del segundo tiempo, después el Barcelona tuvo una buena reacción, pero con el 1-1 no hemos perdido nunca la tranquilidad", insistió.

Mourinho también destacó la actuación del árbitro, aunque se quejó porque desde el VAR no advirtieron de una acción de Joao Cancelo sobre Yan Diomandé que a su juicio mereció la roja para su compatriota.

"De este partido podíamos salir a 3, 6 o 9 puntos. Salir a nueve hubiera sido psicológicamente pesado, a 6 hubiéramos salido equilibrados, pero salir a 3 es diferente. El modo en el que ganamos es importante. Puedes ganar con suerte, defendiendo mucho, pero ganamos con todos los méritos", insistió.

El Real Madrid pinta de blanco ‘El Clásico’ y recorta distancias en LaLiga

Con doblete de Kylian Mbappé, los merengues salieron victoriosos del Spotify Camp Nou y se acercan al Barça en la tabla de posiciones.

Mourinho habla de su alineación

Preguntado sobre la alineación de Bernardo Silva en el centro del campo, Mourinho recordó que lo conoce bien, pero que necesitaba ver cómo se integraba en la dinámica del equipo, después de tres meses en un equipo nuevo.

"Nunca diré que alguien sea indiscutible, porque la plantilla es muy buena y muy completa. Todos están preparados para jugar", insistió el técnico merengue, quien destacó el trabajo del portero ucraniano Andryi Lunin, que tuvo que sustituir al belga Thibaut Courtois, enfermo.

"A Lunin le dije que tu entrenas para jugar, no para estar en el banquillo. Él ha hecho un partido muy equilibrado, ha jugado con tranquilidad. Tenemos el mejor portero del mundo, pero nadie ha llorado por la ausencia de Courtouis. Los jugadores están muy unidos, también en los momentos más difíciles", insistió.

También habló bien que del uruguayo Federico Valverde, que jugó lesionado desde el minuto 40, "Ha querido ir al límite y lo ha dado todo", dijo Mourinho.

Foto embed
José Mourinho, entrenador del Real Madrid - EFE

*Información EFE. 

En Portada

El Real Madrid pinta de blanco El Clásico y recorta distancias en LaLigat
Deportes

El Real Madrid pinta de blanco 'El Clásico' y recorta distancias en LaLiga

04:01 PM, Oct 25
Temporada de lluvias deja 210 hechos viales en carreterast
Nacionales

Temporada de lluvias deja 210 hechos viales en carreteras

09:06 AM, Oct 25
Festival de Catrinas llena de color y alegría el Centro Históricot
Nacionales

Festival de Catrinas llena de color y alegría el Centro Histórico

12:31 PM, Oct 25
Tiroteo cerca de universidad en Florida deja 12 heridos, incluido un niño de 11 añost
Internacionales

Tiroteo cerca de universidad en Florida deja 12 heridos, incluido un niño de 11 años

07:40 AM, Oct 25
Clayface: 5 cosas que debes saber antes de ver la nueva película de DCt
Farándula

Clayface: 5 cosas que debes saber antes de ver la nueva película de DC

05:45 AM, Oct 25

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaLiga NacionalPNCLiga de NacionesJusticiaReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar