Resultado Barcelona vs. Real Madrid - Jornada 10 LaLiga

El Real Madrid se impuso por 1-2 al FC Barcelona en el Clásico de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2026/27, disputado en el Spotify Camp Nou. Kylian Mbappé abrió el marcador en el minuto 41 y sentenció el encuentro con un segundo tanto en el 87, después de un brillante pase de Eduardo Camavinga. Raphinha había igualado temporalmente el marcador en el 61, pero el conjunto blanco logró llevarse los tres puntos en un partido de máxima tensión.
El primer gol de Mbappé llegó tras un centro desde la izquierda que rebotó en el despeje de Gerard Martín y acabó en el fondo de la red. La respuesta culé no se hizo esperar: en una jugada a balón parado, Pedri filtró un pase preciso al interior del área y Raphinha definió con un remate raso que superó a Andriy Lunin para poner el empate. El desenlace definitivo se produjo en el tramo final, cuando Camavinga, que había entrado en la segunda parte, habilitó con un pase de calidad a Mbappé, quien no perdonó y firmó el 2-1 definitivo. Entre las incidencias del encuentro destacaron la tarjeta amarilla a Aurélien Tchouaméni por una entrada sobre Pau Cubarsí, las sustituciones por molestias de Xavi Espart y Federico Valverde, y varias paradas destacadas de Lunin que mantuvieron con vida al Madrid hasta el gol de la victoria.
Real Madrid recorta distancias en LaLiga
En la tabla de clasificación, el Barcelona se mantiene como líder con 27 puntos tras diez jornadas (nueve victorias y una derrota), mientras el Real Madrid suma 24 y ocupa el tercer puesto, a un punto del Atlético de Madrid (25). El triunfo merengue permite a los de José Mourinho recortar distancia respecto a los azulgrana de Hansi Flick y mantenerse en la pelea por el título en un arranque de temporada muy disputado.
De cara a los próximos compromisos, el Barcelona recibe al Alavés el sábado 31 de octubre en el Camp Nou (jornada 11), enfrenta al Aston Villa el martes 3 de noviembre en la Champions League y visita al Atlético de Madrid el 8 de noviembre. El Real Madrid, por su parte, viaja a Santander para medirse al Racing el domingo 1 de noviembre, juega fuera contra el AEK Atenas el miércoles 4 de noviembre en Europa y visita al Valencia el sábado 7 de noviembre. Ambos equipos afrontan un calendario exigente que combinará competición doméstica y continental en las próximas semanas.