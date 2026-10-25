 Julián Álvarez pide disculpas a la afición del Atlético
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Julián Álvarez pide disculpas a la afición del Atlético

El delantero argentino pidió disculpas a la afición rojiblanca y reconoció que se equivocó al expresar su deseo de salir del Atlético de Madrid durante el Mundial 2026.

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Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid - EFE
Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE
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Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid, pidió disculpas a la afición rojiblanca por sus declaraciones durante el Mundial 2026 y reconoció que se equivocó tanto en la forma como en el momento de expresar sus palabras. El atacante, que finalmente continuará en el conjunto madrileño tras no concretarse su salida al Barcelona, aseguró que comprende el malestar de los seguidores y afirmó estar preparado para competir por todos los títulos.

"Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como el momento y, sobre todo, porque entiendo a la gente el enojo. Yo también como hincha me hubiera enojado y además por cómo me han bancado y apoyado siempre durante estos años", declaró a Movistar después de la victoria por 1-0 ante el Deportivo de La Coruña en el Metropolitano, partido en el que fue el autor del único gol.

Julián Álvarez reconoció su error

La polémica se originó durante el Mundial 2026, cuando Álvarez expresó públicamente su deseo de salir traspasado del Atlético, en unas declaraciones posteriores al encuentro frente a Austria que fueron interpretadas como una referencia a su intención de fichar por el Barcelona. Sin embargo, la operación no llegó a concretarse y el delantero permaneció en el equipo rojiblanco. Tras lo sucedido, el argentino agradeció el respaldo recibido por parte de sus compañeros y la comprensión de los aficionados en las últimas jornadas. "En estas últimas fechas, (los aficionados) también han sido muy generosos. Eso lo valoro mucho, tengo que centrarme en trabajar, en seguir mejorando, tengo que agradecer a todo el equipo que me ha apoyado este tiempo y a trabajar", explicó. Además, expresó su deseo de responder a ese apoyo con esfuerzo y humildad.

En el plano deportivo, el atacante aseguró que comienza a recuperar sus mejores sensaciones y que se encuentra mejor físicamente, algo que espera trasladar a su rendimiento sobre el terreno de juego. "Agradezco a todos mis compañeros, porque me han apoyado, me han bancado mucho en todo este tiempo. Estoy trabajando para mejorar, me siento mejor en estos últimos partidos, me he encontrado mejor físicamente y la pelota ayudar al equipo y dar lo mejor", señaló. Álvarez también destacó la influencia de su bienestar personal en su desempeño futbolístico y cerró su mensaje con una declaración de intenciones: "Cuando uno se siente bien en la vida, se ve reflejado también en el campo. Todo influye. Me siento bien y preparado para competir por todo".

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Julián Álvarez, jugador del Atlético Madrid - EFE

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