Exfutbolista arrestado por maltrato animal tras video viral

Un video difundido en redes sociales, en el que se observa a un hombre sostener a un perro pug por las patas traseras desde la ventana de un apartamento, provocó indignación en El Salvador y derivó en la detención del exfutbolista profesional Héctor Alejandro Rosales Bonilla, de 64 años.
El caso ocurrió en San Salvador el martes 20 de octubre. En la grabación, que rápidamente se viralizó, el animal permanece suspendido fuera de la ventana durante varios segundos, mientras se escuchan sus quejidos. Posteriormente, el hombre lo introduce nuevamente al inmueble y desaparece de la vista.
Las imágenes motivaron la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Alcaldía de San Salvador, cuyos representantes coordinaron acciones para rescatar al perro y detener al señalado.
La institución policial informó que Rosales Bonilla sería remitido ante las autoridades correspondientes para enfrentar cargos por presunto maltrato animal. "No toleraremos este tipo de acciones", manifestó la PNC al pronunciarse sobre el caso.
Por su parte, el alcalde local, Mario Durán, explicó que la comuna recibió una denuncia a través de redes sociales y actuó junto con la Policía para atender la situación. El perro quedó bajo resguardo para recibir los cuidados necesarios.
De las canchas a la cárcel
Rosales Bonilla fue futbolista profesional durante la década de 1990 y formó parte del Club Deportivo Águila, equipo de la Primera División salvadoreña. Según información publicada por The Washington Post, actualmente ejerce como dentista.
Tras la detención, la PNC difundió fotografías del exjugador bajo custodia policial, acompañado por agentes que también aparecen junto a los perros rescatados.
Ahora, el proceso queda en manos de las instancias correspondientes, que deberán determinar las responsabilidades legales derivadas de los hechos denunciados.