El Barcelona pierde a Xavi Espart durante casi dos meses

El FC Barcelona pierde a Xavi Espart por varias semanas tras la lesión que sufrió durante el Clásico ante el Real Madrid. El club azulgrana confirmó este lunes que el lateral derecho estará alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente siete semanas, una ausencia que supone un nuevo contratiempo para el equipo dirigido por Hansi Flick en el inicio de la temporada.
A través de un comunicado médico, el conjunto catalán informó de que el futbolista padece una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho, provocada por un choque con un jugador rival durante el encuentro frente al Real Madrid. Tras las primeras evaluaciones, los servicios médicos del Barça estimaron que el periodo de recuperación será de alrededor de siete semanas, por lo que el joven defensor tendrá que afrontar un proceso de rehabilitación antes de volver a la competición.
Xavi Espart le trae más problemas a Hansi Flick
La baja de Espart representa un golpe para el Barcelona, especialmente por el rendimiento que había mostrado en sus primeras apariciones de la campaña. El lateral ha disputado nueve partidos entre LaLiga y la Champions League, con un balance de dos goles y dos asistencias, además de dos tarjetas amarillas. Sus actuaciones le han permitido convertirse en una de las revelaciones del equipo de Flick, que ahora perderá durante varias semanas a una de las piezas que había ganado protagonismo en este arranque de curso.
Además, la lesión agrava los problemas defensivos del conjunto azulgrana, que ya afrontó el Clásico sin Jules Koundé, Andreas Christensen y Eric García, todos ellos fuera de la convocatoria por diferentes problemas físicos. Con Espart incorporado a la lista de bajas, Flick tendrá que buscar alternativas para reorganizar su defensa y afrontar los próximos compromisos mientras espera la recuperación de sus jugadores.