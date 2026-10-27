 Johanna Ramírez comparte su experiencia en Guatemala
Deportes

Johanna Ramírez comparte su experiencia en la Vuelta a Guatemala 2026

Además de modelo, Johanna Ramírez es comunicadora social, presentadora y creadora de contenido. En la Vuelta a Guatemala 2026 anima al público y comparte su experiencia.

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Johanna Ramírez comparte su experiencia en la Vuelta a Guatemala 2026 - Alex Meoño
Johanna Ramírez comparte su experiencia en la Vuelta a Guatemala 2026 / FOTO: Alex Meoño
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En plena 65ª edición de la Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, que se desarrolla entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, la colombiana Johanna Ramírez dialogó con Emisoras Unidas. Vestida con un conjunto rojo, blanco y negro, la modelo se mostró sonriente y entusiasta en las calles del recorrido, saludando al público y hablando con naturalidad ante la cámara. 

Johanna Ramírez es originaria de Colombia. Se dedica al modelaje internacional desde temprana edad: comenzó a los tres años, se alejó temporalmente y retomó la actividad a los 19. Paralelamente se formó como comunicadora social, lo que le permite combinar el modelaje con labores de presentadora y creadora de contenido. Reside y trabaja en Guatemala, donde ha participado en diversas campañas y eventos. En su tiempo libre disfruta viajar, visitar espacios naturales y hacer ejercicio; entre sus preferencias destacan el color rojo, el rock (especialmente AC/DC), la película Diario de una pasión y la comida colombiana, como el fiambre montañero.

La belleza de la Vuelta a Guatemala 2026

En el video se la observa interactuando con el ambiente festivo de la competencia: rodeada de público, vallas publicitarias de patrocinadores y la animación propia de las etapas. Con gestos abiertos y una sonrisa constante, transmite la energía que caracteriza a las modelos que acompañan la caravana de la Vuelta, contribuyendo a mantener el entusiasmo del público a lo largo de los más de 1.400 kilómetros del recorrido. Su presencia refuerza el carácter popular y colorido de este evento, el más importante del ciclismo centroamericano, que reúne a ciclistas de varios países en diez exigentes etapas.

La participación de modelos como Johanna Ramírez subraya cómo la Vuelta a Guatemala combina el deporte de alto rendimiento con el espectáculo y la identidad local. Mientras los ciclistas luchan por el liderato —en esta edición con protagonismo de corredores de Costa Rica, Colombia y Guatemala—, las animadoras aportan cercanía y vitalidad. 

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