Johanna Ramírez comparte su experiencia en Guatemala

En plena 65ª edición de la Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, que se desarrolla entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, la colombiana Johanna Ramírez dialogó con Emisoras Unidas. Vestida con un conjunto rojo, blanco y negro, la modelo se mostró sonriente y entusiasta en las calles del recorrido, saludando al público y hablando con naturalidad ante la cámara.
Johanna Ramírez es originaria de Colombia. Se dedica al modelaje internacional desde temprana edad: comenzó a los tres años, se alejó temporalmente y retomó la actividad a los 19. Paralelamente se formó como comunicadora social, lo que le permite combinar el modelaje con labores de presentadora y creadora de contenido. Reside y trabaja en Guatemala, donde ha participado en diversas campañas y eventos. En su tiempo libre disfruta viajar, visitar espacios naturales y hacer ejercicio; entre sus preferencias destacan el color rojo, el rock (especialmente AC/DC), la película Diario de una pasión y la comida colombiana, como el fiambre montañero.
La belleza de la Vuelta a Guatemala 2026
En el video se la observa interactuando con el ambiente festivo de la competencia: rodeada de público, vallas publicitarias de patrocinadores y la animación propia de las etapas. Con gestos abiertos y una sonrisa constante, transmite la energía que caracteriza a las modelos que acompañan la caravana de la Vuelta, contribuyendo a mantener el entusiasmo del público a lo largo de los más de 1.400 kilómetros del recorrido. Su presencia refuerza el carácter popular y colorido de este evento, el más importante del ciclismo centroamericano, que reúne a ciclistas de varios países en diez exigentes etapas.
La participación de modelos como Johanna Ramírez subraya cómo la Vuelta a Guatemala combina el deporte de alto rendimiento con el espectáculo y la identidad local. Mientras los ciclistas luchan por el liderato —en esta edición con protagonismo de corredores de Costa Rica, Colombia y Guatemala—, las animadoras aportan cercanía y vitalidad.