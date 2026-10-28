 El portugués Cristiano Ronaldo gana votación del BOAT
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Descubre quién ganó la votación por el premio BOAT

La organización del Balón de Oro oficializó los resultados de la votación del Balón de Oro de Todos los Tiempos.

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Cristiano Ronaldo es el BOAT de todos los tiempos
Cristiano Ronaldo es el BOAT de todos los tiempos / FOTO: EFE y RR. SS.
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El Balón de Oro de 2008 del portugués Cristiano Ronaldo, que superó al argentino Lionel Messi y al español Fernando Torres, ha sido elegido en una votación popular el mejor de todos los tiempos (Best Of All Times, BOAT), anunció este miércoles la organización del trofeo.

Esa edición, en la que Cristiano Ronaldo militaba en el Manchester United, fue la más votada, por delante de la de Messi de 2012 y la del propio delantero portugués de 2017, ya en las filas del Real Madrid.

Los trofeos de ambos jugadores se alternan en los once primeros puestos hasta que aparece un jugador diferente: el brasileño Ronaldo Nazario de 2002.

El de 2008 fue el primero de los cinco balones de oro ganados por el portugués, que después recibió los de 2013, 2014, 2016 y 2017.

Messi es el más premiado de la historia con ocho trofeos, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

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Resultados oficiales y públicos del BOAT - Balón de Oro

¿Cuántas personas votaron más de una vez?

Según la organización del Balón de Oro, un total de 5 mil 9 personas votaron más de una vez. Este es el desglose:

  • 44 personas votaron entre 10 y 26 veces
  • 300 personas votaron entre 5 y 9 veces
  • 4 mil 665 personas votaron entre 2 y 4 veces

Así quedó el top 5:

1. Cristiano Ronaldo 2008

2. Lionel Messi 2012

3- Cristiano Ronaldo 2017

4. Lionel Messi 2023

5. Cristiano Ronaldo 2016.

¡El inglés Harry Kane es el ganador del Balón de Oro 2026!

En una de las ceremonias más esperadas, el inglés Harry Kane dejó a los campeones del mundo de España, a Mbappé y a Messi, sin premio.

*Información EFE.

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