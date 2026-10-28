Poema al emigrante de Fredy López en la Vuelta a Guatemala

Fredy López, "Fredy Futbol", el carismático narrador de Emisoras Unidas de Guatemala, nuevamente regaló un momento mágico para la radio guatemalteca con su tradicional "Poema al Migrante", una alocución que enchina la piel y toca el sentimiento de aquellas personas que lo han dejado todo en nuestro país para ir a buscar nuevas oportunidades en el Norte y de sus familias; algunos de ellos han muerto en la travesía y han dejado tristeza y zozobra en su núcleo familiar.
Durante la sexta etapa de la Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, Fredy López se detuvo frente al monumento "Homenaje al Emigrante" de Salcajá, Quetzaltenango, donde sus cuerdas vocales nuevamente marcaron la ruta de la Vuelta.
Fredy López recordó las razones por la cual el guatemalteco abandona su país, su familia, sus sueños, uno de ellos el crecimiento familiar: "Dejaste tu tierra sin poder se cultivada, por ir a cultivar los campos de Florida, California. Dejaste de producir maíz, haba y frijol, por ir a producir cítricos. La necesidad te obligó".
El narrador de Emisoras Unidas de Guatemala reflexionó que gran parte de comunidades del altiplano ya no hay hombres ni jóvenes, solo mujeres que luchan por sobrevivir debido a las pocas oportunidades de trabajo. En esa línea, Fredy dijo: "Y los niños están creciendo con una visión: cuando sea grande también me voy a ir, pero no por un deseo que les nació en el corazón, sino porque se dan cuenta que les han segado la oportunidad".
Dentro de su poema, Fredy López también tocó el tema de la corrupción que afecta al país, y que obliga a guatemaltecos a emigrar. "A vos hermano que estás en la Unión Americana, hoy aprovecho para enviarte un saludo a nombre de El Mejor Equipo y decirte que, tu tierra te extraña, los parajes ya no son lo mismos con tu ausencia".
Su intervención estuvo acompañada de los salcajenses que se aglomeraron al pie del monumento al Emigrante, quienes al finalizar su participación le brindaron un merecido aplauso.
El Poema al Emigrante
En el monumeto al emigrante ubicado en Salcajá, Quetzaltenango, existe una placa donde se plasma el poema, escrito por Luis Estrada Santizo, el cual te trascribimos a continuación:
Emigrante salcajense, emigrante de valor, que por realizar tu sueño, deja el más dulce amor.
Mirado el horizonte, pienso: detrás de estas tú, el musgo de los montes esperanza a tu inquietud.
Es muy larga la distancia, pero nos une la oración. Somos la misma sustancia, somos el mismo corazón.
Contempla a tu alrededor, toda la naturaleza, de la estrella, el fulgor y del viento la pureza.
Sonríe, no entristezcas, Dios te pide alegría, cuando diario amanezca no sientas melancolía.
Te trazaste un camino, que ha sido de emigrar, para forjar tu destino y, luego, un día triunfar.
Salcajá lloró tu ida, le hace falta tu calor, pero ya en tu venida, de nuevo te da su amor.
Dejaste madre llorando, como padre y hermanos; juntos están añorando estrechar tus dulces manos.
Emigrante salcajense admiro tu valentía; lucha, lucha con empeño porque tienes gallardía.
Situación actual de la migración de Guatemala
En octubre de 2026, la situación migratoria en Guatemala se caracteriza por un alto volumen de retornos de guatemaltecos desde Estados Unidos, flujos de tránsito de migrantes centroamericanos (principalmente hondureños) hacia México y Estados Unidos controles fronterizos reforzados y cooperación bilateral con México.
Según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2026 se registraron 52.763 retornos por vía aérea desde Estados Unidos. El promedio mensual ronda los 5.433, con un aumento desde julio.
Guatemala funciona como país de tránsito. En las últimas semanas de octubre se reportaron grupos de migrantes hondureños (cientos a varios miles según distintas fuentes) que salen de San Pedro Sula hacia la frontera con Guatemala (puntos como Agua Caliente, Chiquimula, Izabal, Jutiapa) y luego hacia México (Tecún Umán / río Suchiate, Tapachula).