Previa de la séptima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

La Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 afrontará este jueves 29 de octubre una exigente séptima etapa, en la que los corredores deberán recorrer 140 kilómetros entre La Esperanza, Quetzaltenango, y el Monte Elim, en Sololá. Con el colombiano Cristian Rico, del equipo Nu Colombia, al frente de la clasificación general, la jornada se perfila como una nueva oportunidad para modificar las posiciones de la competencia, especialmente en una ruta que pondrá a prueba la resistencia de los principales aspirantes al título.
El recorrido comenzará con un circuito de cinco vueltas en Salcajá, similar al disputado durante la sexta etapa. Posteriormente, el pelotón continuará hacia la Cumbre de Alaska, pasará por Nahualá y Los Encuentros, y afrontará el tramo final hasta el Monte Elim. La jornada incluirá tres metas volantes, ubicadas en la gasolinera Shell de la autopista, en los kilómetros 26.5 y 62.5, así como en la entrada a San José Chachayá, en el kilómetro 120, puntos importantes para quienes busquen sumar unidades en esta clasificación.
La montaña será protagonista en la séptima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026
Uno de los principales atractivos de la etapa será la presencia de tres premios de montaña, dos de ellos de primera categoría, que podrían resultar determinantes para el desarrollo de la carrera. El primero estará ubicado en Alaska, en el kilómetro 89; el segundo, de cuarta categoría, en la pasarela del mojón 136, en el kilómetro 124.5; mientras que el último se disputará en el Monte Elim, en el kilómetro 140.2. Estas dificultades convierten la jornada en un escenario propicio para los escaladores, quienes tendrán la oportunidad de marcar diferencias en los tramos de mayor exigencia.
En la clasificación general, Cristian Rico buscará defender la ventaja de un minuto y 17 segundos que mantiene sobre el guatemalteco Wilson Chonay, su principal perseguidor. Pese a sufrir una caída durante la sexta etapa, el ciclista nacional conservó una distancia que todavía le permite aspirar a la remontada.
Con la competencia entrando en su recta final, Chonay tendrá una nueva oportunidad para recortar diferencias, mientras que Rico deberá responder a los ataques de sus rivales en una jornada que podría resultar clave para definir el rumbo de la lucha por el título de la Vuelta a Guatemala 2026.