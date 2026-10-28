Wilson Chonay suma dos triunfos en la Vuelta Guatemala 2026

Cuando tenía 19 años, el ciclista guatemalteco Wilson Chonay ganó su primer gran evento: la LVI Vuelta Internacional de la Juventud 2022 (414 kilómetros de recorrido), la cual se celebró entre el 1 y 4 de septiembre de aquel año. En aquel momento, el nacido en Santa Apolonia, Chimaltenango, era parte de la Asociación Departamental de Ciclismo de Chimaltenango.
Cuatro años han pasado de aquel momento que llenó de orgullo al ciclista nacional, y su historia ha venido en crecimiento, desde pasar a uno de los mejores equipos de ciclismo del medio guatemalteco, dar el paso internacional y llegar a ganar dos etapas del máximo evento del ciclismo de Guatemala, la Vuelta grande, de la cual es el orgullo nacional en este 2026.
Tras ganar la vuelta juvenil en el 2022, Wilson Chonay siguió con su preparación y logró escalar de nivel hasta que en el 2025 firmó con el equipo profesional del Hino-One-Suzuki. En ese mismo año (marzo), el orgullo de Santa Apolonia tuvo la oportunidad de ir a Europa a probar suerte con el equipo Lasal Cocinas Craega de Galicia en España.
En su corta experiencia por el ciclismo europeo, Wilson Chonay fue parte de la Copa España, trofeo Guerrita, donde compitió con más de 150 ciclistas. El nacional lamentablemente no pudo completar el recorrido de los 173 kilómetros, que tenía cinco ascensos que terminó por matar a casi 60 ciclistas, entre ellos, Chonay.
Luego, Wilson Chonay regresó al Hino-One-Suzuki para seguir con su preparación para la Vuelta Ciclista Internacional Guatemala 2026, donde hoy en día es uno de los máximos exponentes para los chapines.
Dos etapas ganadas y descontando tiempo en la general
Wilson Chonay vive su tercera experiencia en las Vuelta a Guatemala, donde sus primeras dos intervenciones empezó a familiarizarse con el alto nivel competitivo.
En el 2022, su primera experiencia, lo más relevante para Chonay fue un séptimo lugar en la novena etapa. Y para el 2023, logró un noveno lugar de etapa.
Se llegó el 2026, el año de Wilson Chonay. El ciclista chimalteco lleva dos triunfos en las primeras cinco etapas de la Vuelta a Guatemala. Primero, ganó la tercera etapa con meta en Coatepeque, Quetzaltenango, el pasado domingo 25 de octubre; segundo, el martes 27 alzó los brazos en la "Etapa Reina", la cual se disputó entre Catarina, San Marcos, y el casco urbano de Quetzaltenango.
En la "Etapa Reina", Wilson Chonay se impuso ante los competidores del NU Colombia. Cristian Rico (quien ganó el liderato el martes) y a Jhonatan Chevez (ganador de la cuarta etapa).
Asimismo, actualmente Wilson Chonay es el ciclista con más puntos UCI, un total de 17 unidades, gracias a sus dos victorias de etapa y un segundo lugar.