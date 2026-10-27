Wilson Chonay gana la “Etapa Reina” de la Vuelta a Guatemala

Este martes 27 de octubre se llevó a cabo la quinta etapa de la 65 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala 2026, la denominada "Etapa Reina", la cual puso a prueba a más de 95 ciclistas en un duro recorrido entre la montaña, donde en la previa se tenía como la jornada que posiblemente sentenciaba el evento ciclístico que se celebra en nuestro país desde el pasado viernes 23.
Alejandro Granados (CRC) del Team Colono Bikestation kölbi partió como líder de la Vuelta con ventaja de 32 segundos sobre el guatemalteco José Canastuj del ECA Electricidad-Ciclismo y 37 segundos sobre el colombiano Critian Rico del NU Colombia. Nombres que serían importante para la "Etapa Reina".
En la primera parte de la competencia, hubo tres metas volantes, las cuales fueron ganadas por el colombiano Juan Guerrero, del Pio Rico Cycling Team, en Pajapita, Coatepeque y Retalhuleu.
La pelea por la montaña y por el título
La estrategia que traían los ciclistas fugados en terreno llano, les ayudó para el inicio de la verdadera montaña donde restaban cuatro premios, los cuales serían los más exigentes.
Juan Guerrero (COL), Randish Lorenzo (PAN), Alexander Agudelo (COL), Logan Unger (USA), Gerson Toc (GUA) y Donovan Ramírez (CRC), eran los fugados al paso por Retalhuleu, kilómetro 81.4 de competencia de los 139.4 del recorrido total. A 5:53 minutos estaban Fredd Matute (HON) y Rudy Matzar (GUA); a 7:50 minutos, Christofer Jurado (PAN); a 9:30 minutos, Amílcar Méndez (GUA); y el pelotón perseguidor a 9:56 minutos, el cual quedó en su momento a más de 11 minutos, casi rosando los 12.
Pero en el ascenso a Santa María de Jesús en Zunil, los ciclistas lograron acortar la distancia en más de 6 minutos, y la noticia en ese tramo carretero era que el líder de la competencia, Alejandro Granados, quien kilómetros atrás estaba perdiendo su suéter, logró posicionarse bien y recuperó el liderato, pero faltaban kilómetros que serían trascendentales para él y el pelotón perseguidor.
El premio de montaña en La Dicha lo ganó el guatemalteco Gerson Toc, en Santa María de Jesús los hizo el estadounidense Logan Unger, y el guatemalteco Wilson Chonay ganó los ubicados en Zunil y Cantel. Pero el cierre quedaba a 10 kilómetros y con varios ciclistas metidos en la pelea por la etapa y la lucha por el liderato general de la Vuelta, donde Chonay, ganador de la tercera etapa, también buscaba sorprender.
Wilson Chonay gana en Quetzaltenango
El cierre fue dramático porque el guatemalteco Wilson Chonay peleó codo a codo con el colombiano Cristian Rico la etapa en Quetzaltenango. El gran ganador fue el chapín, quien celebra por segunda vez en la 65 Vuelta Ciclista, ya que había ganado la tercera etapa. La largada de 139.4 kilómetros fue finalizada por Chonay con tiempo de 03:53:37 horas.
Con el segundo lugar de Cristian Rico de Colombia, logró aventajar al costarricense Alejandro Granados y por cuatro segundo ahora el sudamericano es el nuevo líder de la competencia cuando va la mitad de competencia con tiempo acumulado de 21:07:01 horas.
Premios intermedios
Primera meta volante: Pajapita, kilómetro 22
1. Juan Guerrero (COL)
2. Donovan Ramírez (CRC)
3. Randish Lorenzo (PAN)
Segunda meta volante: Entrada a Coatepeque, kilómetro 40
1. Juan Guerrero (COL)
2. Randish Lorenzo (PAN)
3. John Agudelo (COL)
Tercera meta volante: MetroPlaza Retalhuleu, kilómetro 81.4
1. Juan Guerrero (COL)
2. Gerson Toc (GUA)
3.Alexander Agudelo (COL)
Primer premio de montaña: Las Victorias (2da. Categoría), kilómetro 50
1. Gerson Toc (GUA)
2. Logan Unger (USA)
3. Randish Lorenzo (PAN)
4. John Agudelo (COL)
Segundo premio de montaña: La Dicha (1ra. Categoría), kilómetro 98
1. Gerson Toc (GUA)
2. Logan Unger (USA)
3. John Agudelo (COL)
4. Randish Lorenzo (PAN)
5. Donovan Ramírez (CRC)
6. Juan Guerrero (COL)
Tercer premio de montaña: Santa María de Jesús (1ra. Categoría), kilómetro 109.6
1. Logan Unger (USA)
2. Gerson Toc (GUA)
3. John Agudelo (COL)
4. Randish Lorenzo (PAN)
5. Wilson Chonay (GUA)
6. Cristian Rico (COL)
Cuarto premio de montaña: Zunil (2da. Categoría), kilómetro 118.7
1. Wilson Chonay (GUA)
2. Cristian Rico (COL)
3. Alejandro Granados (CRC)
4. John Agudelo (COL)
Quinto premio de montaña: Cantel (4ta. Categoría), kilómetro 122.8
1. Wilson Chonay (GUA)