Cristiano Ronaldo dedica a los aficionados su BOAT

Cristiano Ronaldo recibió un nuevo reconocimiento a su trayectoria después de que su Balón de Oro de 2008 fuera elegido como el mejor de todos los tiempos (BOAT, por sus siglas en inglés). La organización del prestigioso galardón anunció este miércoles el resultado de una votación popular que situó la edición conquistada por el portugués por encima de otras temporadas históricas protagonizadas por grandes figuras del fútbol mundial.
El delantero portugués reaccionó a la noticia con un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que destacó el papel de los aficionados en este reconocimiento. "¡El fútbol pertenece a los fans! Gracias a todos los fans de todo el mundo, el Balón de Oro de todos los tiempos también es vuestro", escribió Cristiano Ronaldo, quien agradeció el respaldo de sus seguidores tras conocer el resultado de la votación.
Los números de Cristiano Ronaldo en la temporada 2007-2008
La distinción recuerda la extraordinaria temporada 2007-2008 del portugués con el Manchester United. Cristiano disputó 49 partidos oficiales y anotó 42 goles en todas las competiciones, además de repartir siete asistencias. En la Premier League marcó 31 tantos en 34 encuentros y terminó como máximo goleador del campeonato. Su aporte también fue determinante en la Liga de Campeones, torneo en el que consiguió ocho anotaciones y ayudó al conjunto inglés a conquistar el título europeo. A esos logros se sumó el campeonato de liga, una combinación de éxitos individuales y colectivos que le permitió superar en la votación del Balón de Oro de aquel año al argentino Lionel Messi y al español Fernando Torres.
La edición de 2008 encabezó la clasificación por delante del Balón de Oro de Messi de 2012 y del propio Cristiano Ronaldo de 2017, cuando el portugués ya jugaba en el Real Madrid. Ambos futbolistas dominaron los once primeros puestos, hasta que apareció el brasileño Ronaldo Nazário, con su reconocimiento de 2002. El galardón de 2008 fue el primero de los cinco Balones de Oro que conquistó Cristiano, quien también recibió el premio en 2013, 2014, 2016 y 2017. La elección popular representa otro homenaje a una temporada que marcó el comienzo de una etapa histórica en su carrera.