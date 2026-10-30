 Amarini Amarini contra el tricampeón centroamericano
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Amarini Amarini contra el tricampeón centroamericano

El técnico guatemalteco buscará, en su segunda final, destruir el reinado del tricampeón Liga Deportiva Alajuelense.

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Amarini Villatoro disputará la Copa Centroamericana 2026
Amarini Villatoro disputará la Copa Centroamericana 2026 / FOTO: Cartaginés
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El Alajuelense costarricense se impuso este jueves por 2-1 (mismo global) al Motagua hondureño en el partido de vuelta de semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf, con lo cual consiguió el boleto a su cuarta final consecutiva, pero esta vez con aroma tico pues su rival será el Cartaginés, del guatemalteco Amarini Villatoro.

El vigente tricampeón de la Copa Centroamericana buscará su cuarta estrella consecutiva tras ganar una sufrida semifinal con goles del centrocampista venezolano Juan Añor y del atacante Creichel Pérez, mientras que el Motagua descontó gracias a un gol en propia puerta de Alexis Gamboa.

Tras empatar sin goles en la ida en Honduras, el Alajuelense, del entrenador Óscar Ramírez, necesitaba la victoria en su estadio Alejandro Morera Soto para avanzar a la final y al Motagua le bastaba con empatar con goles, ya que los tantos de visitante en este torneo funcionan como criterio de desempate.

Así fue el partido

El Motagua comenzó mejor el partido, dominando la posesión de la pelota y llegando con peligro a la portería del arquero uruguayo Washington Ortega, pero fue el Alajuelense el que golpeó primero con una anotación del centrocampista venezolano Juan Añor, a quien le cayó servida la pelota después de un rebote, eludió al portero y marcó a placer al minuto 19.

El conjunto hondureño, dirigido por el entrenador español Javier López, nunca renunció al ataque, buscó el empate con insistencia, pero encajó el 2-0 al minuto 43 cuando Kenyel Michel lanzó un centro perfecto al segundo palo donde apareció Creichel Pérez para ganar el salto y con un sólido cabezazo envió el balón al fondo de la portería.

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Resultados de las semifinales de Copa Centroamericana 2026 - @TheChampions

Alajuelense ante Cartaginés de Amarini Villatoro

En el segundo tiempo el Motagua arriesgó al máximo y dejó espacios libres para un Alajuelense que desperdició al menos dos jugadas claras de contragolpe, y en otras dos el guardameta Luis Ortiz mantuvo con vida a su equipo.

El Motagua encontró el premio a su insistencia al minuto 74 cuando en uno de los tantos centros que lanzó al área la pelota se desvió en el zaguero alajuelense Alexis Gambos y cruzó la línea antes de que el portero Ortega la rechazara con su mano.

Con el 2-1 y un cuarto de hora por jugar, el Motagua se lanzó con todo al ataque en busca del empate que le diera el pase a la final, pero se limitó a lanzar centros al área donde Alexis Gamboa y el portero Ortega no se cansaron de rechazar balones.

El delantero Anthony Hernández, en una jugada de contragolpe cerca del final, falló el gol que pudo darle mayor tranquilidad al Alajuelense.

La final de la Copa Centroamericana 2026 tendrá presencia guatemalteca ya que Amarini Villatoro, técnico guatemalteco, la disputará ante la Liga Deportiva Alajuelense, que busca el cuarto título de forma consecutiva.

De la mano de Amarini Villatoro, Cartaginés clasifica a la final de Copa Centroamericana

En el 2025, Amarini Villatoro clasificó a Xelajú a la final; y en el 2026, ha llevado al Cartaginés de Costa Rica.

*Información EFE.

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