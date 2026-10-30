EUGenio conquista los corazones en San Juna la Laguna

Este viernes 30 de octubre, con la salida de la octava etapa de la Vuelta a Guatemala 2026, una cronoescalada de 22.6 kilómetros que parte de San Juan la Laguna, Sololá, y se dirige hacia Pamezabal, EUGenio, la mascota de Emisoras Unidas de Guatemala, se consolida como uno de los protagonistas más queridos de la caravana ciclista.
EUGenio, la mascota oficial del Grupo Emisoras Unidas, viaja en cada etapa de la competencia y se ha convertido en un símbolo de cercanía entre la radio y su audiencia. El personaje, creado originalmente en el contexto de Universo Futbol y adoptado con fuerza durante la cobertura de la Vuelta, representa el espíritu alegre y cercano de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas.
Aficionados de todas las edades se acercan a la unidad máster para tomarse fotografías, pedir autógrafos y, sobre todo, adquirir su propio EUGenio. El éxito de la mascota ha sido notable.
EUGenio, el personaje más querido de la Vuelta 2026
Inicialmente se ofreció a Q50. Posteriormente, el precio se redujo a 25 quetzales, una medida que generó una demanda inmediata y provocó que las unidades se agotaran rápidamente.
Hoy, con el inicio de la etapa en San Juan la Laguna, EUGenio volvió a estar disponible para la venta en la unidad máster de Emisoras Unidas, lo que generó expectativa entre los seguidores que aún no lo tienen, pero la venta del personaje más querido de la Vuelta se agotó en minutos.
Durante las etapas anteriores, especialmente en Quetzaltenango y Antigua Guatemala, se observó cómo niños, jóvenes y adultos se formaban para llevarse a casa al personaje amarillo que ya forma parte del paisaje de la Vuelta.
La presencia de EUGenio no solo aporta un toque de color y simpatía a la competencia, sino que refuerza el vínculo entre Emisoras Unidas y su público.
Mientras los ciclistas disputan la cronoescalada en las alturas de Sololá, la mascota sigue sumando corazones y convirtiendo cada parada en un momento de fiesta y cercanía.