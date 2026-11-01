Jhonatan Chaves conquista la Vuelta a Guatemala 2026

La 65 edición de la Vuelta a Guatemala llegó a su final este domingo 1 de noviembre con el colombiano Jhonatan Chaves, del equipo Nu Colombia, como gran protagonista. El ciclista cafetero se consagró campeón de la máxima competencia del ciclismo nacional, luego de completar el tradicional circuito del Anillo Periférico, escenario que puso punto final a diez días de intensa actividad sobre las carreteras del país.
Chaves construyó su camino hacia el título a partir de la octava etapa, cuando se impuso en la clasificación general y se adueñó del maillot amarillo tras la exigente cronoescalada entre San Juan La Laguna y Pamezabal. Desde ese momento, el colombiano defendió el liderato hasta el último día, demostrando regularidad y fortaleza para mantener a raya a sus principales perseguidores y asegurar el triunfo en la clasificación individual.
Se completó la 65 edición de la Vuelta a Guatemala
Con este resultado, Colombia reafirma su hegemonía en las ediciones más recientes de la Vuelta a Guatemala, al conseguir su tercer título consecutivo. Robinson López se coronó en 2024, mientras que Óscar Garzón hizo lo propio en 2025. Para encontrar al último campeón guatemalteco es necesario remontarse a 2023, cuando Gerson Toc logró quedarse con el primer lugar de la clasificación general.
El triunfo de Chaves también amplía la ventaja colombiana en el historial de la competencia. Con esta conquista, el país sudamericano suma 28 títulos de la Vuelta a Guatemala, obtenidos por 26 ciclistas diferentes. Por su parte, Guatemala acumula 21 campeonatos, repartidos entre 17 corredores, una diferencia que comienza a hacerse más evidente en el palmarés histórico de la tradicional carrera.
De esta manera, concluyó una nueva edición de la principal fiesta del ciclismo guatemalteco, que recorrió un total de 1,447 kilómetros desde su salida en Guastatoya, El Progreso, el pasado 23 de octubre, hasta su desenlace en el Anillo Periférico. La Vuelta a Guatemala 2026 bajó el telón con un nuevo campeón colombiano y dejó en evidencia el reto que representa para los pedalistas nacionales recuperar el protagonismo en la clasificación general.