¡Histórico! Andrea Kimi Antonelli es campeón de la Formula 1

El joven italiano Andrea Kimi Antonelli se ha coronado campeón del mundo de Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de la Ciudad de México, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con apenas veinte años y setenta y tres días, el piloto de Mercedes ha sellado el título al asegurar los puntos necesarios —bastaba con un noveno puesto— y ha reescrito varios récords históricos de la categoría. Su consagración pone fin a una sequía de setenta y tres años para el automovilismo italiano, ya que el último campeón de su país había sido Alberto Ascari, bicampeón con Ferrari en 1952 y 1953.
Nacido el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Antonelli es hijo del piloto y propietario de equipo AKM Motorsport, Marco Antonelli. Comenzó en el karting a los cinco años y brilló en categorías inferiores: ganó los campeonatos de F4 italiana y alemana en 2022, los de Fórmula Regional europea y de Oriente Medio en 2023, y compitió en Fórmula 2 en 2024. Integrante del programa junior de Mercedes desde 2019, debutó en la máxima categoría en el Gran Premio de Australia de 2025 a los dieciocho años, sustituyendo a Lewis Hamilton junto a George Russell. Aquella temporada de novato la cerró séptimo con 150 puntos —la mayor puntuación jamás lograda por un debutante— y tres podios, además de convertirse en el más joven en liderar una vuelta y en marcar la vuelta rápida.
Antonelli con una temporada de ensueño
En 2026 su dominio ha sido abrumador. Ha sumado nueve victorias en dieciocho carreras (incluyendo un Gran Chelem en Mónaco), siete poles y dieciocho podios, liderando el campeonato desde Japón. Entre los récords que ha batido esta temporada figuran el de polesitter más joven de la historia (en China, con diecinueve años y doscientos dos días), el de líder del Mundial más joven, el de ganador de un Grand Chelem más joven y el de cinco victorias consecutivas desde su primer triunfo. Además, ganó su Gran Premio de casa en Monza saliendo desde la decimonovena posición, algo que no lograba un italiano en sesenta años.
Con esta coronación en México, Antonelli se convierte en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, superando ampliamente la marca de Sebastian Vettel, quien lo consiguió en 2010 con veintitrés años y ciento treinta y cuatro días. También es el tercer italiano en ganar el título mundial (tras Nino Farina en 1950 y Ascari), devolviendo a su país al trono del automovilismo.
Su trayectoria meteórica, combinada con el rendimiento del Mercedes, anuncia una nueva era en la que el talento italiano vuelve a brillar con fuerza en la cúspide de la categoría.