 Resultado Comunicaciones vs. Mixco, jornada 18 Apertura 2026
Deportes

Comunicaciones remonta y logra tres puntos de oro ante Mixco

Comunicaciones vino de atrás para vencer 3-1 a Mixco en el Cementos Progreso y sumar tres puntos fundamentales en su lucha por salir de la zona baja de la tabla.

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Celebración de Nelso García, Paolo Dantaz y Dewinder Bradley - Christoper Chang
Celebración de Nelso García, Paolo Dantaz y Dewinder Bradley / FOTO: Christoper Chang
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Comunicaciones consiguió una importante victoria este domingo 1 de noviembre al imponerse por 3-1 a Mixco en el Estadio Cementos Progreso, en un encuentro correspondiente a la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 del fútbol guatemalteco. Los cremas tuvieron que remontar para quedarse con los tres puntos, un resultado fundamental en sus aspiraciones de abandonar los últimos puestos de la clasificación.

El encuentro fue entretenido desde los primeros minutos, con oportunidades de gol para ambos equipos y buenas intervenciones de los guardametas. Sin embargo, las emociones más importantes llegaron en el cierre de la primera mitad. Al minuto 42, Mixco abrió el marcador por medio de Manuel Moreno, quien aprovechó una jugada en la que Fredy Pérez tuvo una mala salida y Nelso García no consiguió despejar el balón. La respuesta de Comunicaciones fue inmediata, pues al 45, Dewinder Bradley apareció para establecer el 1-1 tras una gran asistencia de Paolo Dantaz.

Remontada de Comunicaciones en el Cementos Progreso

En la segunda parte, ambos equipos buscaron el tanto que les permitiera inclinar la balanza a su favor, pero fueron los albos quienes encontraron la recompensa. Al minuto 68, Dairon Reyes recibió un pase filtrado de Erick Lemus y, con un potente zurdazo, venció a Kevin Moscoso para firmar el 2-1 y desatar la celebración en el Cementos Progreso. El marcador se definiría al minuto 90+4 gracias a un tanto de Erick Lemus, quien aprovechó un gran contraataque para el definitivo 3-1.

Con este resultado, los cremas llegaron a 20 puntos y ascendieron al décimo lugar de la clasificación, abandonando momentáneamente el puesto 11. No obstante, su posición todavía depende del resultado entre Suchitepéquez y Malacateco, ya que una victoria de los toros devolvería a Comunicaciones al penúltimo escalón.

Por su parte, Mixco dejó escapar una oportunidad de oro para escalar al segundo puesto, luego de la derrota de Municipal ante San Pedro. Los chicharroneros se mantienen en la tercera posición con 28 unidades.

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Celebración de Nelso García, Paolo Dantaz y Dewinder Bradley - Christoper Chang

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