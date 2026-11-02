McGregor anuncia que su próxima pelea podría ser la última

Conor McGregor sorprendió al mundo de las artes marciales mixtas (MMA) al dejar entrever que su próximo combate en la UFC podría marcar el final de su carrera profesional. El peleador irlandés compartió el mensaje a través de su cuenta de X, donde también respondió a las críticas sobre el impacto comercial de su más reciente presentación y aseguró que todavía tiene objetivos por cumplir antes de abandonar el octágono.
El excampeón de la UFC defendió sus números de audiencia y ventas al compararlos con los de otras figuras del deporte, entre ellas el boxeador mexicano Canelo Álvarez. "¿Cuántas vistas tuvo la pelea de Canelo? ¿Cuántos en asistencia? ¿Taquilla? Oye, yo supero a todos estos tipos en ventas", escribió McGregor, quien también recordó que su último combate coincidió con la semifinal de una Copa del Mundo y, aun así, consiguió cifras que considera destacadas.
¿La última pelea de McGregor?
Sin embargo, la frase que más llamó la atención fue la que utilizó para referirse a su futuro dentro de la compañía. "Voy a intentar de verdad vender la pelea para la próxima. Mi pelea final. Ver qué números puedo generar. Seguir superando mis propios récords", expresó el irlandés. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que solamente le reste una presentación como profesional, precisamente en el último enfrentamiento contemplado en su contrato vigente con la organización.
El anuncio llega después de una etapa complicada para McGregor, marcada por largos periodos de inactividad, problemas físicos y resultados adversos. El luchador se encuentra en proceso de recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió frente a Max Holloway en el UFC 329, disputado el 11 de julio de 2026.
Su regreso estaría previsto tentativamente para el verano de 2027, aunque todavía no hay fecha, rival ni evento confirmados. Entre los posibles oponentes aparecen nombres como Justin Gaethje y Nate Diaz. Más allá de cómo se concrete su despedida, el legado comercial de 'The Notorious' es indiscutible: participó en ocho de los diez eventos de pago por visión (PPV) más exitosos de la historia de la UFC y protagonizó algunos de los momentos más recordados de la disciplina, como sus victorias ante José Aldo y Eddie Álvarez.