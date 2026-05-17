McGregor vuelve al octágono tras cinco años de ausencia

El esperado regreso de Conor McGregor ya tiene fecha confirmada y promete convertirse en uno de los eventos más importantes del año en las artes marciales mixtas. El peleador irlandés volverá al octágono este verano para enfrentarse a Max Holloway el próximo 11 de julio en Las Vegas, en un combate de peso wélter que ha despertado una enorme expectativa entre los aficionados de la UFC. La noticia fue anunciada por Dana White, presidente de la organización, quien confirmó que no habrá título en disputa, aunque el interés mediático alrededor de la pelea ya es gigantesco.
McGregor, de 37 años, no pelea desde 2021, cuando sufrió una dura derrota ante Dustin Poirier. Aquella noche marcó uno de los momentos más complicados de su carrera, ya que el irlandés perdió por nocaut técnico tras fracturarse una pierna en el primer asalto. Desde entonces, el excampeón de UFC se mantuvo alejado de la competición mientras atravesaba un largo proceso de recuperación física y preparación mental para volver al máximo nivel.
Una nueva edición del McGregor vs. Holloway
El enfrentamiento ante Holloway también representa una revancha histórica entre dos figuras de gran relevancia en las artes marciales mixtas. Ambos peleadores ya se enfrentaron en 2013 durante el evento UFC Fight Night 26 en Boston, combate que terminó con victoria para McGregor por decisión unánime.
Sin embargo, más de una década después, la realidad es completamente distinta: Holloway llega con mucha más experiencia y consolidado como uno de los peleadores más respetados de la UFC, mientras que McGregor intentará demostrar que todavía posee el talento y la agresividad que lo convirtieron en una superestrella mundial.