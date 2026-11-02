 El Palmeiras conquista la segunda edición de la Messi Cup
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El Palmeiras conquista la segunda edición de la Messi Cup

Palmeiras derrotó a River Plate en la final y conquistó la Messi Cup 2026, torneo juvenil organizado por Lionel Messi que reunió a 16 equipos internacionales.

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El Palmeiras conquista la segunda edición de la Messi Cup - EFE
El Palmeiras conquista la segunda edición de la Messi Cup / FOTO: Agencia EFE
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El Palmeiras brasileño se proclamó campeón de la Messi Cup 2026 tras derrotar por 1-0 al River Plate argentino en la final de la Copa Oro, disputada este domingo en las instalaciones del Inter Miami, en Fort Lauderdale, Florida. El conjunto brasileño se quedó con el título de la segunda edición del torneo internacional sub-16, organizado por Lionel Messi, y evitó que su rival pudiera repetir la conquista conseguida en 2025.

La final se resolvió muy temprano, cuando Miguel apareció al minuto nueve para marcar el único gol del encuentro y darle la ventaja definitiva al Palmeiras. Pese a los intentos de River Plate por encontrar el empate, el equipo brasileño consiguió mantener su diferencia y aseguró una victoria que le permitió levantar el trofeo más importante de la competición.

Segunda edición de la Messi Cup

Por su parte, el Newell’s Old Boys también celebró en la jornada decisiva al imponerse por 2-0 al Cornellà español en la final de la Copa Plata. De esta manera, el conjunto argentino cerró su participación en el certamen con una victoria que le permitió quedarse con el segundo trofeo en disputa durante el torneo juvenil.

La Messi Cup 2026 comenzó el pasado 25 de octubre y reunió a 16 equipos de diferentes países, distribuidos en cuatro grupos durante la primera fase. Posteriormente, los clubes avanzaron a las eliminatorias de las copas Oro y Plata, en una competición que busca reunir a jóvenes talentos del fútbol internacional. Con este resultado, Palmeiras inscribió su nombre como nuevo campeón, mientras River Plate se quedó sin la posibilidad de conseguir dos títulos consecutivos.

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