Canadá cita a sus mejores jugadores para la Liga de Naciones

La selección de Canadá anunció una convocatoria de 23 futbolistas para afrontar los cuartos de final de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-2027, en los que tendrá como rival a Guatemala. El combinado norteamericano apostará por varias de sus principales figuras, entre ellas Alphonso Davies, Jonathan David y Tajon Buchanan, para buscar su clasificación a la fase final del torneo.
La serie se disputará a doble partido. El primer encuentro tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas de Guatemala, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. La vuelta se jugará el lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto, donde Canadá intentará aprovechar su condición de local para sellar el boleto a la siguiente ronda.
Guatemala buscará dar la sorpresa ante Canadá
El seleccionador canadiense, Jesse Marsch, reconoció la dificultad de visitar territorio guatemalteco y destacó la importancia de la eliminatoria, ya que también estará en juego la clasificación directa a la Copa Oro 2027. "Sabemos lo difícil que será ir a Ciudad de Guatemala y conseguir un resultado. Queremos hacer bien nuestro trabajo allí y después regresar al BMO Field para terminar la tarea frente a nuestros aficionados", expresó. El ganador avanzará a las finales de la Liga de Naciones de Concacaf, que se disputarán en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y obtendrá su clasificación directa a la Copa Oro; el perdedor deberá disputar la ronda preliminar.
El enfrentamiento también tendrá un ingrediente especial por los antecedentes recientes entre ambas selecciones. Guatemala eliminó a Canadá en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, tras imponerse en la tanda de penaltis, aunque el conjunto norteamericano consiguió posteriormente una victoria por 1-0 en un amistoso disputado en enero. Ahora, la Azul y Blanco tendrá nuevamente la oportunidad de medirse a una de las selecciones más fuertes de la región.
Listado de Canadá:
Porteros:
- Maxime Crépeau (Orlando City SC).
- Owen Goodman (Dundee FC).
- Dayne St. Clair (Inter Miami CF).
Defensas:
- Richard Chukwu (Toronto FC).
- Alphonso Davies (Bayern Múnich).
- Luc de Fougerolles (Real Salt Lake).
- Jovan Ivanisevic (FK Sarajevo).
- Richie Laryea (Toronto FC).
- Ralph Priso (Vancouver Whitecaps).
- Niko Sigur (Toulouse FC).
- Joel Waterman (Chicago Fire).
Centrocampistas:
- Tajon Buchanan (Villarreal).
- Mathieu Choinière (LAFC).
- Kevin Khan (Feyenoord).
- Liam Millar (Birmingham City).
- Jonathan Osorio (Toronto FC).
- Nathan Saliba (Villarreal).
- Jacob Shaffelburg (LAFC).
Delanteros:
- Jonathan David (Atlético de Madrid).
- Promise David (Brighton & Hove Albion).
- Daniel Jebbison (AFC Bournemouth).
- Tani Oluwaseyi (Villarreal).
- Jacen Russell-Rowe (Toulouse FC).