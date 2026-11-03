 Canadá cita a sus mejores jugadores para la Liga de Naciones
Deportes

Canadá cita a sus mejores jugadores para enfrentar a Guatemala

Alphonso Davies, figura del Bayern Múnich y capitán de Canadá, encabeza la convocatoria de 23 jugadores para enfrentar a Guatemala en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Compartir:
Alphonso Davies, capitán de la Selección de Canadá - instagram @alphonsodavies
Alphonso Davies, capitán de la Selección de Canadá / FOTO: instagram @alphonsodavies
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La selección de Canadá anunció una convocatoria de 23 futbolistas para afrontar los cuartos de final de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-2027, en los que tendrá como rival a Guatemala. El combinado norteamericano apostará por varias de sus principales figuras, entre ellas Alphonso Davies, Jonathan David y Tajon Buchanan, para buscar su clasificación a la fase final del torneo.

La serie se disputará a doble partido. El primer encuentro tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas de Guatemala, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. La vuelta se jugará el lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto, donde Canadá intentará aprovechar su condición de local para sellar el boleto a la siguiente ronda.

Guatemala buscará dar la sorpresa ante Canadá

El seleccionador canadiense, Jesse Marsch, reconoció la dificultad de visitar territorio guatemalteco y destacó la importancia de la eliminatoria, ya que también estará en juego la clasificación directa a la Copa Oro 2027. "Sabemos lo difícil que será ir a Ciudad de Guatemala y conseguir un resultado. Queremos hacer bien nuestro trabajo allí y después regresar al BMO Field para terminar la tarea frente a nuestros aficionados", expresó. El ganador avanzará a las finales de la Liga de Naciones de Concacaf, que se disputarán en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y obtendrá su clasificación directa a la Copa Oro; el perdedor deberá disputar la ronda preliminar.

El enfrentamiento también tendrá un ingrediente especial por los antecedentes recientes entre ambas selecciones. Guatemala eliminó a Canadá en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, tras imponerse en la tanda de penaltis, aunque el conjunto norteamericano consiguió posteriormente una victoria por 1-0 en un amistoso disputado en enero. Ahora, la Azul y Blanco tendrá nuevamente la oportunidad de medirse a una de las selecciones más fuertes de la región.

Listado de Canadá:

Porteros:

  • Maxime Crépeau (Orlando City SC).
  • Owen Goodman (Dundee FC).
  • Dayne St. Clair (Inter Miami CF).

Defensas:

  • Richard Chukwu (Toronto FC).
  • Alphonso Davies (Bayern Múnich).
  • Luc de Fougerolles (Real Salt Lake).
  • Jovan Ivanisevic (FK Sarajevo).
  • Richie Laryea (Toronto FC).
  • Ralph Priso (Vancouver Whitecaps).
  • Niko Sigur (Toulouse FC).
  • Joel Waterman (Chicago Fire).

Centrocampistas:

  • Tajon Buchanan (Villarreal).
  • Mathieu Choinière (LAFC).
  • Kevin Khan (Feyenoord).
  • Liam Millar (Birmingham City).
  • Jonathan Osorio (Toronto FC).
  • Nathan Saliba (Villarreal).
  • Jacob Shaffelburg (LAFC).

Delanteros:

  • Jonathan David (Atlético de Madrid).
  • Promise David (Brighton & Hove Albion).
  • Daniel Jebbison (AFC Bournemouth).
  • Tani Oluwaseyi (Villarreal).
  • Jacen Russell-Rowe (Toulouse FC).
Foto embed
Acción de juego entre Guatemala y Canadá en amistoso 2026 - FFG

En Portada

Presidente Arévalo se reúne con el rey Felipe VIt
Nacionales

Presidente Arévalo se reúne con el rey Felipe VI

12:40 PM, Nov 03
Maestros exponen demandas durante concentración en zona 1t
Nacionales

Maestros exponen demandas durante concentración en zona 1

09:29 AM, Nov 03
UEFA decreta un minuto de silencio en todos sus partidos por Jesús de Miguelt
Deportes

UEFA decreta un minuto de silencio en todos sus partidos por Jesús de Miguel

09:37 AM, Nov 03
PNC abre investigación por video de hombres disfrazados dentro de una patrullat
Nacionales

PNC abre investigación por video de hombres disfrazados dentro de una patrulla

01:02 PM, Nov 03
Festival Árbol Gallo 2026: fecha, horario y novedades del tradicional encendido navideño t
Farándula

Festival Árbol Gallo 2026: fecha, horario y novedades del tradicional encendido navideño

11:55 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga Nacional#LaLiga65VueltaVuelta a Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar