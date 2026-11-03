 Fallece Jesús de Miguel tras recibir un golpe en el pecho
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Fallece Jesús de Miguel, futbolista que recibió un rodillazo en el pecho

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, falleció a los 30 años tras recibir un fuerte golpe en el pecho durante el partido frente al Andorra, por la Segunda División española.

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Fallece Jesús de Miguel, jugador del Tenerife - Tenerife
Fallece Jesús de Miguel, jugador del Tenerife / FOTO: Tenerife
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El fútbol español está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien perdió la vida este martes 3 de noviembre, a los 30 años, después de sufrir un fuerte golpe en el pecho durante el encuentro frente al FC Andorra. El futbolista permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, donde finalmente se confirmó su muerte a las 8:00 horas.

El trágico episodio ocurrió el lunes, en los últimos minutos del compromiso correspondiente a la Segunda División española, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel protagonizó un choque fortuito con el guardameta visitante, Jesús Owono, cuando ambos disputaban un balón dividido. El delantero recibió un fuerte impacto en el pecho que le provocó una parada cardiorrespiratoria y obligó a los servicios médicos a intervenir de inmediato sobre el terreno de juego.

Luto en el futbol por la muerte de Jesús de Miguel

Debido a la gravedad de la situación, el encuentro fue suspendido definitivamente en el minuto 108 para facilitar la atención del futbolista y su posterior traslado de urgencia en ambulancia al centro hospitalario. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, el jugador no logró superar las consecuencias del impacto. La noticia de su fallecimiento provocó una profunda conmoción en el CD Tenerife y en el entorno del fútbol español, que lamenta la pérdida de un deportista de apenas 30 años.

A través de sus redes sociales, el conjunto canario comunicó la noticia con un sentido mensaje en el que expresó su dolor por la muerte de su delantero y manifestó su solidaridad con la familia y los seres queridos del jugador. "No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", señaló la institución, que también agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto por la privacidad de sus allegados durante estos difíciles momentos.

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Suspendido el partido entre Tenerife y Andorra en España - Cadena Cope

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