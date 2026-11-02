 Una emergencia médica obliga a suspender partido en España
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Conmoción en España: una emergencia médica obliga a suspender un partido

Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, recibió un rodillazo en el pecho durante los minutos finales ante el Andorra. La gravedad del incidente obligó a suspender el partido y trasladarlo al hospital.

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Suspendido el partido entre Tenerife y Andorra en España - Cadena Cope
Suspendido el partido entre Tenerife y Andorra en España / FOTO: Cadena Cope
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El encuentro entre el CD Tenerife y el Andorra, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion (segunda división de España), quedó suspendido este lunes en el minuto 108 debido a una grave emergencia médica protagonizada por el delantero Jesús de Miguel. El futbolista blanquiazul sufrió un fuerte choque con el guardameta rival, Jesús Owono, y cayó desplomado sobre el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López, lo que provocó la inmediata intervención de los servicios médicos.

La gravedad de la situación obligó al árbitro Manuel Ángel Hernández a detener el compromiso, después de que los jugadores de ambos equipos solicitaran desesperadamente asistencia para el atacante. De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria durante varios minutos mientras era atendido en la ambulancia, que posteriormente abandonó el estadio rumbo al Hospital Universitario de La Candelaria. Por el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre su estado de salud.

Momentos de incertidumbre en la segunda división de España

La acción se produjo durante un contraataque del Tenerife, cuando De Miguel avanzaba desde el centro del campo en busca del balón. Owono salió de su área para intentar cortar la jugada y terminó impactando con la rodilla en el pecho del delantero. El guardameta del Andorra fue expulsado por la acción. La escena generó momentos de enorme tensión entre los futbolistas y los aficionados, e incluso varios espectadores tuvieron que recibir atención médica tras sufrir ataques de ansiedad.

El partido se encontraba empatado 2-2 cuando ocurrió el incidente, después de que el Andorra consiguiera remontar una desventaja de dos goles con anotaciones en los minutos 80 y 87. La suspensión dejó en segundo plano el desarrollo deportivo de un encuentro que inicialmente estaba programado para el domingo, pero que tuvo que aplazarse 24 horas por la alerta de fuertes lluvias en Tenerife. La reanudación del compromiso quedó pendiente de las decisiones que adopten ambos clubes, mientras la atención se concentra en la evolución del estado de salud de De Miguel.

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