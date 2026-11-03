Policía abre investigación por la muerte de Jesús de Miguel

La Policía Nacional de España ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien murió este martes a los 30 años tras sufrir un fuerte impacto en el pecho durante un partido de la Segunda División. El caso ya se encuentra bajo supervisión judicial, según confirmaron a la agencia EFE fuentes de la Comisaría provincial.
El trágico incidente ocurrió durante el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra, disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En los últimos minutos del compromiso, De Miguel protagonizó un choque con el guardameta visitante, Jesús Owono, cuando ambos fueron a disputar un balón dividido. El delantero recibió un fuerte golpe en el pecho que le provocó una paro cardiorrespiratorio.
Conmoción por la muerte del futbolista Jesús de Miguel
Tras el impacto, los servicios médicos ingresaron al terreno de juego para atender al futbolista, mientras el encuentro fue suspendido definitivamente en el minuto 108 para facilitar las labores de asistencia. Posteriormente, De Miguel fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, falleció durante la mañana del martes.
Con la apertura de esta investigación, las autoridades españolas buscan esclarecer lo sucedido durante el partido y determinar las circunstancias del accidente que terminó con la vida del futbolista. Mientras tanto, la noticia ha provocado una profunda conmoción en el fútbol español, que se ha unido en muestras de solidaridad con la familia del jugador, el CD Tenerife y toda su afición.