 Policía abre investigación por la muerte de Jesús de Miguel
Deportes

Policía española abre investigación por la muerte del futbolista Jesús de Miguel

La trágica muerte de Jesús de Miguel durante un partido de Segunda División ha llevado a las autoridades españolas a iniciar una investigación sobre el caso.

Compartir:
Imagen de archivo de una unidad de la Policía de España - EFE
Imagen de archivo de una unidad de la Policía de España / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Policía Nacional de España ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien murió este martes a los 30 años tras sufrir un fuerte impacto en el pecho durante un partido de la Segunda División. El caso ya se encuentra bajo supervisión judicial, según confirmaron a la agencia EFE fuentes de la Comisaría provincial.

El trágico incidente ocurrió durante el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra, disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En los últimos minutos del compromiso, De Miguel protagonizó un choque con el guardameta visitante, Jesús Owono, cuando ambos fueron a disputar un balón dividido. El delantero recibió un fuerte golpe en el pecho que le provocó una paro cardiorrespiratorio.

Conmoción por la muerte del futbolista Jesús de Miguel

Tras el impacto, los servicios médicos ingresaron al terreno de juego para atender al futbolista, mientras el encuentro fue suspendido definitivamente en el minuto 108 para facilitar las labores de asistencia. Posteriormente, De Miguel fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, falleció durante la mañana del martes.

Con la apertura de esta investigación, las autoridades españolas buscan esclarecer lo sucedido durante el partido y determinar las circunstancias del accidente que terminó con la vida del futbolista. Mientras tanto, la noticia ha provocado una profunda conmoción en el fútbol español, que se ha unido en muestras de solidaridad con la familia del jugador, el CD Tenerife y toda su afición.

Foto embed
Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, falleció a los 30 años - Tenerife

En Portada

Maestros exponen demandas durante concentración en zona 1t
Nacionales

Maestros exponen demandas durante concentración en zona 1

09:29 AM, Nov 03
El presidente guatemalteco llega a Madrid para la Cumbre Iberoamericanat
Nacionales

El presidente guatemalteco llega a Madrid para la Cumbre Iberoamericana

09:23 AM, Nov 03
El futbol español suspende su actividad por la muerte de Jesús de Miguelt
Deportes

El futbol español suspende su actividad por la muerte de Jesús de Miguel

07:10 AM, Nov 03
UEFA decreta un minuto de silencio en todos sus partidos por Jesús de Miguelt
Deportes

UEFA decreta un minuto de silencio en todos sus partidos por Jesús de Miguel

09:37 AM, Nov 03
Los seis espacios del Palacio Legislativo que podrás descubrir en la Noche de los Museost
Nacionales

Los seis espacios del Palacio Legislativo que podrás descubrir en la Noche de los Museos

09:49 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga Nacional#LaLiga65VueltaVuelta a Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar