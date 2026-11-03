 El futbol español es suspendido por muerte de jugador
Deportes

El futbol español suspende su actividad por la muerte de Jesús de Miguel

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, falleció a los 30 años tras sufrir un fuerte golpe en el pecho durante el partido ante el Andorra, que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

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Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, falleció a los 30 años - Tenerife
Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, falleció a los 30 años / FOTO: Tenerife
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El fútbol español se encuentra de luto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, y como muestra de respeto por su memoria, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la suspensión de varios compromisos programados para este martes 3 de noviembre. La decisión afecta a encuentros de la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey y la Copa de la Reina, respectivamente.

La medida fue adoptada después de confirmarse la muerte del futbolista de 30 años, quien permanecía hospitalizado tras sufrir un fuerte golpe en el pecho durante el partido entre el Tenerife y el FC Andorra. El trágico episodio provocó una profunda conmoción en el deporte español y motivó que las autoridades futbolísticas decidieran detener parte de la actividad como señal de solidaridad con el jugador y sus seres queridos.

Luto en el futbol español

Además de los encuentros coperos, la RFEF también suspendió la presentación oficial en Almendralejo del partido que la selección española sub-21 tenía previsto disputar frente a Japón. De momento, el organismo federativo no ha establecido las nuevas fechas para los compromisos aplazados, aunque informó que comunicará próximamente la reorganización de sus competiciones y los horarios definitivos.

A través de su comunicado, la Federación expresó que toda la familia del fútbol español permanece unida ante esta dolorosa pérdida y trasladó sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de Jesús de Miguel, así como al CD Tenerife y su afición. La muerte del delantero ha dejado una profunda tristeza en el balompié español, que se ha unido para rendir homenaje a un futbolista cuya vida se apagó de manera trágica durante un encuentro.

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Fallece Jesús de Miguel, jugador del Tenerife - Tenerife

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