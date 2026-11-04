 Paraguay: jugadores se pronuncian por caso del Ueno Bank
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Paraguay: ¿por qué jugadores exigen actuar con fuerza en caso del Ueno Bank?

La institución financiera se había transformado en el principal patrocinador del futbol paraguayo y tenía contratos con Olimpia y Cerro Porteño.

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Gustavo Gómez, capitán de la selección de Paraguay, se pronunció por el caso del Ueno Bank
Gustavo Gómez, capitán de la selección de Paraguay, se pronunció por el caso del Ueno Bank / FOTO: EFE y redes sociales
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Los jugadores de selección de futbol de Paraguay exigieron este miércoles a la Justicia del país actuar "con fuerza" para castigar a los responsables de la caída de Ueno Bank, donde varios deportistas tenían depositados sus ahorros, al igual que otros clientes de la entidad, que cuenta con unos 2,9 millones de usuarios.

"Exigimos al Gobierno y la Justicia actúen de manera inmediata, transparente y sin distinción. Necesitamos una respuesta contundente. No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente", señalaron una carta difundida en redes sociales por el capitán de la "Albirroja", Gustavo Gómez.

Los futbolistas indicaron que ellos también fueron "víctimas de esta situación", al igual que muchas familias paraguayas, cuyos ahorros quedaron congelados luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes la intervención y disolución de Ueno, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido.

La medida del BCP derivó en el cierre de sucursales y el cese de operaciones. Millonarios recursos de entidades públicas están depositados en Ueno, que además patrocinaba a la "Albirroja", equipos locales de futbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

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Comunicado de los jugadores de Selección de Paraguay tras intervención del Ueno Bank - Redes sociales

Jugadores preocupados por la "gente trabajadora"

Los jugadores aseguraron que su "mayor preocupación" y "prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora", que tenían sus ahorros invertidos en Ueno y las personas de menores recursos que "hoy están en total vulnerabilidad".

"La justicia debe actuar con fuerza y castigar a los responsables", zanjaron los jugadores, quienes comparten "la misma indignación", preocupación y dolor que sus compatriotas.

En cuanto a su "situación personal", dijeron que cada uno "evaluará de manera individual las acciones legales que correspondan" si resultaran afectados por la caída del banco.

Ueno Bank, intervenido

El martes, el representante de jugadores Rodrigo Codas refirió que entre los clientes de Ueno Bank también se cuentan, al menos, diez futbolistas de la selección nacional que no identifico, quienes -según dijo- "están muy preocupados" por sus ahorros que, combinados, llegan a las "ocho cifras en dólares".

Asimismo, el presidente del gremio de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), Rogelio Delgado, reveló el martes que un "gran porcentaje" de los jugadores que militan en la liga paraguaya de futbol manejan sus recursos en Ueno bank y no han podido acceder a sus fondos.

El banco, que obtuvo su licencia de operaciones a finales de 2023, se había transformado en el principal patrocinador del futbol paraguayo y tenía contratos con Olimpia y Cerro Porteño, los mayores clubes del país.

Ueno bank es patrocinador de la selección "Albirroja" mediante un contrato de doce millones de dólares por cuatro años con la Asociación Paraguaya de Futbol (AFP), que finalizaba este 2026.

*Información EFE.

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