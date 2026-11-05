Segunda División: Fuerte multa deja el C. F. Usac vs. Petapa

El Órgano Disciplinario de la Liga de Futbol Segunda División de no Aficionado de Guatemala hizo oficial la sanción que dejó el duelo entre Club de Futbol Usac vs. Petapa F. C. por la fecha 18 del Torneo Apertura 2026 (cierre de la fase regular), donde se generó una pelea colectiva en el graderío del estadio Revolución, en el cual estuvo involucrado el directivo visitante David Illescas, quien también es diputado del Congreso de la República de Guatemala.
De acuerdo al acta emitido por el Órgano Disciplinario, el Club de Futbol Usac tiene una multa de Q14 mil, divididos así: Q2 mil por no contar con garantías de seguridad, Q2 mil por participación en hechos violentos y Q10 mil por ingreso de armas de fuego.
Por su parte, el equipo visitante, el Petapa F. C. fue sancionado con Q3 mil, suspensión de un año de toda la actividad deportiva para el vocal IV, David Illescas, por participar en hechos violentos de oficial al público y Q10 mil por ingreso de armas de fuego.
¿Qué pasó con David Illescas?
Videos que circularon en redes sociales el pasado domingo, mostraron a varias personas involucradas en la confrontación en los graderíos del estadio Revolución, ubicado en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en la zona 12 de la capital guatemalteca.
David Illescas es uno de los que participan en la trifulca. El parlamentario y dirigente deportivo de Petapa, sostuvo que el conflicto se inició después del pitazo final, cuando un grupo de seguidores de la Usac se acercó al sector donde se encontraba la afición visitante. "Al terminar el partido vienen unos cuantos malos aficionados de la Usac a buscar a la gente de Petapa", expresó Illescas.
Según su versión, en ese grupo de aficionados visitantes había familias, directivos, mujeres y adultos mayores, lo que motivó la intervención de los hombres presentes.
Petapa no logró clasificar a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Segunda División, por su parte, Usac logró avanzar y en su serie enfrentará al cuadro de Ayutla.