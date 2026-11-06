El Sánchez-Pizjuán rinde homenaje a Jesús de Miguel

El primer partido de la duodécima jornada la LaLiga EA Sports que disputan este viernes Sevilla y Alavés en el Sánchez-Pizjuán ha sido el primero en implementar el protocolo en memoria a Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido a resultas de un choque con Jesús Owono, portero ecuatoguineano del Andorra.
Los jugadores de los dos contendientes han saltado al campo mezclados y ataviados con una camiseta conmemorativa con la leyenda 'Siempre en nuestro recuerdo' y con un ramo de flores que el árbitro del partido, Luis Bestard Servera, depositó en el círculo central en compañía de los dos capitanes, el chileno Gabriel Suazo y Ander Guevara.
Todavía en los prolegómenos, se guardó un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel y al cumplirse el minuto 9 -que simboliza el dorsal que lucía el delantero madrileño-, el encuentro se detuvo para un segundo homenaje, durante el que los futbolistas y el equipo arbitral se unieron al público en una estruendosa ovación.
El futbol español parará este fin de semana en el minuto 9
La Real Federación Española de Futbol (RFEF), LaLiga y Liga F rendirán un homenaje a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido el pasado martes, con varios actos bajo el lema 'Siempre en nuestro recuerdo', como un parón en el minuto 9 de todos los encuentros que se disputen este fin de semana.
A través de un comunicado conjunto publicado este jueves, las tres instituciones explicaron cómo serán los actos en memoria del futbolista, que se producirán antes y durante los partidos de la próxima jornada, del 6 al 9 de noviembre, con una pausa en el minuto 9, en referencia al dorsal que portaba en su camiseta, que irá acompañada por la reproducción de un vídeo en los videomarcadores de los respectivos estadios.
Antes, los futbolistas titulares de ambos equipos saldrán al terreno de juego entremezclados y vistiendo una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema 'Siempre en nuestro recuerdo'.
Junto a los árbitros, formarán un semicírculo abrazados en torno al punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes. Allí, los capitanes, que saldrán en último lugar, depositarán una ofrenda floral en su memoria.
A continuación se guardará un minuto de silencio, durante el cual los videomarcadores y los soportes de los estadios mostrarán una imagen de Jesús de Miguel.
Ese minuto de silencio se extenderá además a todas las competiciones de ámbito nacional organizadas por la RFEF y Liga F que se disputen durante esos días.
*Información EFE.