 Futbol americano: Postergan el torneo regional Centrocaribe
Deportes

Malas noticias para el futbol americano de Guatemala

Cuando la preparación de los jugadores estaba al máximo nivel, se recibe una noticia que cambia toda la planificación.

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Futbol americano de Guatemala
Futbol americano de Guatemala / FOTO: Rubén E. Samayoa
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La Asociación Deportiva Nacional de Futbol Americano de Guatemala (ANFA) informó en sus redes sociales mediante un comunicado que el torneo regional Centrocaribe de la International Federation of American Football (IFAF) - Federación Internacional de Futbol Americano- fue postergado para el año 2027. Sin duda alguna una mala noticia para los deportistas que se habían preparado duramente par esta competencia internacional.

De acuerdo a la ANFA, dicha decisión se tomó en conjunto con la IFAF debido a los impedimentos de algunos países para participar el otro mes en territorio panameño.

Ante la postergación del campeonato Centrocaribe, la Asociación Deportiva Nacional de Futbol Americano de Guatemala agradeció a sus atletas y entrenadores por la preparación que estaban haciendo. "Agradecemos el compromiso y la preparación de los jugadores, entrenadores y demás integrantes de la Selección Nacional, así como el apoyo de la comunidad del futbol americano guatemalteco", señaló la ANFA en su comunicado.

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Futbol americano de Guatemala - P.hoto Sport

Guatemala vs. Honduras

En otro punto importante de la comunicación oficial, la Asociación del futbol americano también detalló que se llegó a un acuerdo con su par de Honduras para la realización de dos partidos preparatorios entre ambas naciones.

Respecto a estos duelos amistosos internacionales, el primero, se jugará en nuestro país el 19 de diciembre del presente año; y el segundo, a inicios del 2027 en territorio hondureño.

La ANFA señaló que más adelante proporcionará más detalles de estos duelos internacionales, que servirán como preparación para el torneo regional Centrocaribe de la International Federation of American Football.

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Comunicado de la Asociación Deportiva Nacional de Futbol Americano de Guatemala - ANFA

Historia del futbol americano en Guatemala

La organización oficial que rige este deporte en el país es la Asociación Deportiva Nacional de Futbol Americano de Guatemala (ANFA), la cual está vinculada al movimiento del deporte federado y trabaja en coordinación con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

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