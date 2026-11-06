 Reacción de IShowSpeed a despedida de Cristiano de Selección
Deportes

IShowSpeed conmueve al mundo con sus palabras y llanto por despedida de Cristiano

Entre lágrimas, el streamer estadounidense dedicó unas palabras a su ídolo que erizan la piel.

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IShowSpeed llora ante anuncio de despedida de Ronaldo de Selección de Portugal
IShowSpeed llora ante anuncio de despedida de Ronaldo de Selección de Portugal / FOTO: Captura de video
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El streamer estadounidense Darren Watkins Jr., conocido como IShowSpeed o simplemente Speed, no pudo contener la emoción ayer tras el anuncio de Cristiano Ronaldo de su retiro de la selección de Portugal después de 23 años. El popular creador de contenido, uno de los fans más visibles del astro portugués, reaccionó en directo con lágrimas y un homenaje especial.

Durante su transmisión, Speed vio el video del mensaje de despedida de Ronaldo, en el que el delantero de 41 años devolvió la camiseta número 7 y agradeció al pueblo portugués. "¿Qué diablos acabo de ver? No puede ser... Nadie habla del trabajo que puso por su país. Todos lo pasan por alto", dijo entre lágrimas, defendiendo el legado de su ídolo.

Luego dejó un comentario en la publicación de Ronaldo: "Obrigado Ronaldo, forever the GOAT. Gracias por todo lo que has hecho. Inspiraste a tanta gente y te quiero. Siempre te apoyaré", expresó entre lágrimas, defendiendo el legado de su ídolo y destacando el esfuerzo silencioso del jugador.

Dedicó una melodía sentimental 

En otro momento del stream, se sentó frente a un piano y le dedicó una melodía sentimental, mezclando tristeza con gestos característicos de su personalidad. Las imágenes se viralizaron rápidamente, recordando otras reacciones emotivas del streamer, como su llanto tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026 ante España.

Speed, conocido por viajar a partidos de Ronaldo y celebrar sus goles con euforia extrema, reafirmó una vez más su admiración incondicional. El momento subraya el impacto global del portugués, capaz de conmover no solo a aficionados tradicionales, sino también a una generación de jóvenes seguidores a través de creadores de contenido.

Ronaldo continuará su carrera clubística, pero su adiós a la "Seleção" cierra un capítulo legendario. Speed, con su llanto sincero, personificó el sentimiento de millones de fans que ven en "CR7" al máximo ídolo.

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Speed y Cristiano Ronaldo - Redes sociales de Speed

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