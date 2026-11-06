Vitinha y Joao Félix encabezan convocatoria de Portugal

Vitinha y João Félix encabezan la convocatoria de Portugal anunciada este viernes por el seleccionador Jorge Jesus para los próximos partidos de la Liga de las Naciones, la primera desde la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección.
En total, Jesus ha convocado a 28 jugadores para los próximos compromisos contra Dinamarca, en casa, el 14 de noviembre, y contra Gales, a domicilio, el 17. Serán los últimos encuentros del grupo A4, que lidera Portugal, actual campeón del torneo y ya clasificado para la siguiente fase.
Vitinha, del París Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique, y Félix, actualmente compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr saudí, forman parte de una lista en la que figuran muchos de los nombres habituales y a la que regresan jugadores como António Silva (Bournemouth) y Rodrigo Mora (Roma).
Para ocupar el puesto de Cristiano, Jesus vuelve a apostar por Gonçalo Ramos, quien, aunque atraviesa una racha menos favorable en el AC Milan, ha destacado con la camiseta de su país al marcar tres goles, dos de ellos decisivos, en los cuatro primeros partidos de la Liga de las Naciones.
Bernardo Silva, nuevo capitán
Bernardo Silva, jugador del Real Madrid, será el nuevo capitán de la selección de Portugal tras la retirada de Cristiano Ronaldo, según anunció este viernes el seleccionador, Jorge Jesus.
En una rueda de prensa celebrada en el complejo Ciudad del Futbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, Jesus afirmó que, tras la marcha de Cristiano, el brazalete corresponderá al futbolista con más partidos internacionales entre los convocados, Bernardo Silva, con 115, y destacó el buen momento que atraviesa el centrocampista en su primera temporada en el Real Madrid.
"Está pasando por una buena etapa en el Real Madrid y no es fácil ser titular en un equipo como el Real Madrid, uno de los mejores del mundo. No tengo ninguna duda sobre el valor de Bernardo", afirmó el técnico de Portugal.
Jorge Jesus: "Claro que pensaba que Cristiano volvería"
El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, afirmó este viernes que pensaba "que Cristiano volvería" al equipo nacional, pero el jugador anunció su retirada tras las desavenencias con el técnico, quien aseguró que respeta esa decisión.
"Claro que pensaba que (Cristiano) volvería, pensaba convocarlo, hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Él decidió que era hora de abandonar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder", dijo Jesus en una rueda de prensa celebrada en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa.
El técnico recordó que Cristiano "estaba jugando, estaba marcando goles" con su club, el Al Nassr saudí.
Jesus señaló, además, que no sabe "responder al porqué de su decisión" y aseguró que tuvo conocimiento de la retirada al mismo tiempo que el resto del público.
"Hasta ese momento no tenía conocimiento de nada", señaló.
*Información EFE.