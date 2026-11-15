 Partido de leyendas del Ajax y Barcelona por Johan Cruyff
Deportes

Las leyendas del Ajax y Barcelona se reunieron en homenaje a Johan Cruyff

Las leyendas del Ajax y Barcelona protagonizaron un emotivo encuentro en Ámsterdam para recordar a Johan Cruyff, en un partido benéfico que terminó 4-7 a favor de los azulgranas.

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Las leyendas del Ajax y Barcelona se reunieron en homenaje a Johan Cruyff - EFE
Las leyendas del Ajax y Barcelona se reunieron en homenaje a Johan Cruyff / FOTO: Agencia EFE
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El fútbol volvió a rendir homenaje a una de sus figuras más emblemáticas con un encuentro especial entre las leyendas del Ajax de Ámsterdam y el FC Barcelona. El partido, disputado en el Johan Cruyff Arena, tuvo como objetivo recaudar fondos para la Fundación Johan Cruyff y recordar el legado de un hombre que dejó una huella imborrable en ambos clubes. El compromiso terminó con una victoria de 7-4 para el conjunto azulgrana, en una jornada marcada por la nostalgia, la amistad y el reconocimiento a la trayectoria del histórico futbolista neerlandés.

El encuentro reunió a reconocidas figuras del fútbol internacional, entre ellas Frank de Boer, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Javier Saviola, Eric Abidal, Bojan Krkic y Ludovic Giuly, quienes volvieron a demostrar que el talento y la pasión por este deporte permanecen intactos con el paso de los años. Uno de los aspectos más destacados fue la presencia de siete jugadores que defendieron los colores de ambas instituciones: Frank de Boer, Ronald de Boer, Patrick Kluivert, Jari Litmanen, Richard Witschge, Roger Garcia y Bojan Krkic. Esta coincidencia reflejó los profundos vínculos deportivos y culturales que unen al Ajax y al Barcelona.

Fiesta de goles entre Ajax y Barcelona

En el apartado deportivo, las leyendas del Barcelona consiguieron imponerse gracias a una destacada actuación ofensiva. Javier Saviola y Miguel Agudo Durán, conocido como Nolito, marcaron dos goles cada uno, mientras que Roger Garcia, Aleix Vidal y Cristian Tello completaron la cuenta azulgrana. Por parte del Ajax, Patrick Kluivert abrió el marcador, Klaas-Jan Huntelaar consiguió un doblete y Siem de Jong también se hizo presente en el resultado. Más allá de los goles y del espectáculo, el encuentro permitió a los aficionados disfrutar nuevamente de futbolistas que protagonizaron grandes momentos en sus respectivas carreras.

La figura de Johan Cruyff estuvo presente durante toda la jornada, no solo como motivo del homenaje, sino también como símbolo de la conexión entre dos instituciones que marcaron su historia profesional. El neerlandés fue el primero de los 27 futbolistas que, a lo largo de los años, han defendido las camisetas del Ajax y del Barcelona. Su influencia trascendió los terrenos de juego y transformó la manera de entender el fútbol, tanto como jugador como entrenador. Así, este partido benéfico fue mucho más que un enfrentamiento entre antiguas estrellas: representó una celebración de su legado y un recordatorio de que la grandeza de Cruyff continúa viva en la memoria de los aficionados.

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