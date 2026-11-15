 Mono ataca a mujer en India: impactante video viral
Viral

Video muestra el momento en que un mono ataca y muerde varias veces a una mujer en India

Cámaras captan el momento en que un mono ataca a una mujer en un complejo de apartamentos.

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Video muestra el momento en que un mono ataca y muerde varias veces a una mujer en India., Captura de pantalla video de X.
Video muestra el momento en que un mono ataca y muerde varias veces a una mujer en India. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video captado por cámaras de seguridad se viralizó en redes sociales al mostrar el momento en que un mono ataca a una mujer y la muerde varias veces en un complejo de apartamentos de India.

El incidente ocurrió en los apartamentos Infinium, ubicados en la zona TP-13 de Chhani Jakatnaka, donde la mujer fue sorprendida por el animal. Las imágenes muestran cómo el primate se abalanza sobre ella y la agrede en repetidas ocasiones, provocándole heridas y generando preocupación entre los residentes.

La grabación causó conmoción entre los usuarios de redes sociales, especialmente por la intensidad del ataque y la dificultad de la mujer para librarse del animal. El hecho también encendió las alertas en la comunidad ante el riesgo que representaba la presencia del mono en un área habitada.

Localizan a mono que atacó a mujer 

Tras lo ocurrido, las autoridades intervinieron para localizar al primate y evitar que otras personas resultaran heridas. Según la información difundida, el sábado 14 de noviembre lograron rescatarlo en Chhani Jakatnaka, con lo que se buscó prevenir nuevos incidentes.

El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la presencia de animales silvestres en zonas residenciales y los peligros que pueden representar cuando tienen contacto directo con las personas.

Aunque el video permite observar parte de la agresión, no se han precisado públicamente mayores detalles sobre el estado de salud de la mujer ni las circunstancias que provocaron el comportamiento del animal.

Mientras tanto, las imágenes continúan circulando en plataformas digitales y han generado reacciones entre quienes piden mayor atención de las autoridades para evitar ataques similares.

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