 Brutal choque de buses en India deja cinco muertos
Internacionales

Video capta el brutal choque frontal entre dos buses que dejó cinco muertos en India

Bus con peregrinos invade el carril contrario y provoca un choque mortal.

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Difunden video del momento en que un bus con peregrinos choca de frente contra otro en India., Redes sociales.
Difunden video del momento en que un bus con peregrinos choca de frente contra otro en India. / FOTO: Redes sociales.
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Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que dos autobuses que transportaban peregrinos chocaron de frente en una carretera de India, accidente que dejó cinco personas fallecidas y más de 15 heridas.

El percance ocurrió la tarde del sábado 14 de noviembre en la carretera nacional 54, cerca de Naushehra Pannuan, en el distrito de Tarn Taran, estado de Punjab. Según los primeros reportes, uno de los autobuses regresaba de un recorrido religioso cuando ocurrió la colisión.

Las primeras versiones señalan que una motocicleta habría intentado cruzar repentinamente la carretera, lo que provocó que el conductor de uno de los autobuses intentara esquivarla. Sin embargo, perdió el control de la unidad, invadió el carril contrario y terminó impactando contra otro autobús que circulaba en sentido opuesto.

Impactantes imágenes 

La fuerza del choque destruyó las partes delanteras de ambos vehículos y dejó a varios pasajeros atrapados entre los restos. Tras el impacto, testigos y personas que se encontraban en el lugar acudieron para auxiliar a los heridos mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Las autoridades confirmaron que cinco personas murieron, cuatro de ellas peregrinos, mientras que la quinta víctima era una mujer que viajaba en una motocicleta. Además, más de 15 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

Ambos autobuses formaban parte de un programa gubernamental que ofrece viajes gratuitos a lugares religiosos para personas mayores de 50 años.

El jefe de Gobierno de Punjab, Bhagwant Mann, lamentó lo ocurrido y ordenó brindar atención médica a los afectados. También se anunció una compensación económica para las familias de las víctimas mortales y para las personas lesionadas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades.

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